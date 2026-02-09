El ultimátum de Mirtha Legrand a El Trece: “No quiere grabar si Jimena Monteverde no vuelve”

La salida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana no fue un simple cambio de equipo. Para Mirtha Legrand, la ausencia de la chef significó un golpe emocional inesperado que la dejó angustiada, confundida y con un fuerte malestar hacia la producción de El Trece.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde

En medio de rumores, silencios y decisiones que no habrían sido comunicadas a tiempo, la conductora dejó en claro su descontento. En las últimas horas, la situación escaló cuando en Intrusos se difundieron chats privados que exponen el estado anímico de Mirtha Legrand y una frase contundente que encendió todas las alarmas.

La salida de Jimena Monteverde y el malestar de Mirtha

El 2026 comenzó con un giro inesperado para el histórico ciclo de Mirtha Legrand. Jimena Monteverde, pieza clave en la dinámica del programa, debió alejarse tras aceptar un nuevo desafío profesional con su propio proyecto televisivo en El Trece. Sin embargo, lo que más molestó a la conductora no fue la decisión en sí, sino la forma en la que se dio.

Según trascendió, Mirtha Legrand no habría sido informada con claridad. De hecho, durante una grabación reciente notó la ausencia de la cocinera cuando ya estaba sentada a la mesa y el plato había sido servido por producción: “No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”, aseguró visiblemente afectada.

Los polémicos chats revelados en Intrusos

La tensión quedó completamente expuesta cuando Intrusos mostró capturas de una conversación privada entre Mirtha Legrand y el equipo del programa de Carlos Monti. Allí, la conductora confirmó la salida de Jimena Monteverde y dejó frases demoledoras: “Sí, es así, ya les comuniqué a Suar y a Codevila. Me retiro del programa, aún sin respuesta”, comenzó la conductora.

El descargo de Mirtha Legrand ante la ausencia de Jimena Monteverde

Ante la consulta sobre si la situación la enojaba o la angustiaba, fue directa y sincera: “Me angustia, estoy acostumbrada a ella”, sentenció Mirtha Legrand. Otra de las frases que resonó con fuerza fue una reflexión que expone su enojo profesional: “Servir una mesa en televisión no es nada fácil”, dando a entender que la ausencia de la chef altera por completo la esencia del programa. Según se remarcó en Intrusos, la conductora no quiere grabar si Jimena Monteverde no vuelve, una postura que funciona como un verdadero ultimátum a El Trece y a la productora.