Mery del Cerro se sinceró sobre la crianza libre de sus hijas, Mila y Cala

Mery del Cerro vive un presente marcado por el trabajo en grandes producciones y la crianza de sus hijas, donde cada aspecto se convierte en parte de un mismo recorrido. La actriz se detiene en cómo planifica la infancia de Mila y Cala, con un enfoque que combina exploración y responsabilidad. Su visión se apoya en prácticas cotidianas que buscan transmitir conciencia y empatía, mientras sostiene un estilo de vida que integra lo artístico con lo familiar.

Mery del Cerro fue clara y reveló cómo equilibra la vida sobre los escenarios con su maternidad

Mery del Cerro atraviesa una etapa en la que combina su carrera artística con la maternidad, y en ese equilibrio encuentra nuevas formas de pensar la infancia. Entre proyectos teatrales y la vida cotidiana, comparte cómo organiza la crianza de sus hijas, con una mirada que busca integrar libertad, cuidado y valores familiares. Su experiencia refleja un camino en el que lo personal y lo profesional se complementan, mostrando cómo cada decisión se conecta con la manera en la que acompaña a Mila y Cala.

Mery del cerro

La reconocida actriz atraviesa un momento de gran actividad, formando parte del elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate, el musical que llega al Teatro Gran Rex. En medio de este presente reveló su postura sobre la maternidad y la crianza. La llegada de este proyecto teatral generó entusiasmo en su hogar. Sus hijas, aún pequeñas, recibieron la noticia con alegría y curiosidad, lo que llevó a la familia a compartir momentos de cine en casa para comprender mejor el universo chocolatero de la producción.

Según contó Mery del Cerro en Ciudad Magazine, esta experiencia se convirtió en una oportunidad para hablar de temas que trascienden lo artístico, como la importancia de la unión familiar y el valor de las historias que transmiten enseñanzas. La ex Casi Ángeles destacó cómo la obra conecta con las familias a través de un relato que combina fantasía y realidad. La historia del personaje principal, marcada por la sencillez, le permitió reflexionar sobre la necesidad de recuperar ciertas bases familiares.

Mery del Cerro y Cala Bouquet

En la misma línea, la modelo comentó que para ella ciertas bases se vieron desafiadas actualmente. Esa mirada se trasladó también a su propia experiencia como madre, donde busca que sus hijas crezcan en un entorno que privilegie la niñez y la exploración. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su análisis sobre el impacto de las redes sociales en la infancia. La actriz señaló que la tecnología genera estímulos constantes y que, junto a su pareja, intenta retrasar lo más posible el acceso de sus hijas a dispositivos.

Mery del Cerro destaca la crianza libre con límites y valores

A lo largo de la entrevista, Mery del Cerro explicó que junto a Meme, su pareja, sostienen una crianza libre, pero acompañada de cuidados y límites. Consideran que los límites son necesarios para que las niñas puedan explorar con seguridad y aprender a valorar lo que tienen. En su hogar, la crianza se construye sobre la base del amor y la empatía, buscando que cada experiencia les permita aprender.

Mery del Cerro y Mila Bouquet

Además, la actriz habló sobre las diferencias entre su infancia y la de sus hijas. Reconoció que ellas cuentan con más recursos y posibilidades que las que ella tuvo de niña, y por eso procura transmitirles conciencia sobre la importancia de valorar lo que poseen. Una de las prácticas habituales en su casa es ordenar juguetes y donar aquellos que ya no utilizan, enseñándoles que hay otros niños que no tienen las mismas oportunidades.

En ese sentido, la maternidad se convierte para Mery del Cerro en un espacio de reflexión constante. La crianza libre que promueve no significa ausencia de reglas, sino un equilibrio entre permitir la exploración y enseñar responsabilidad. La idea es que Mila y Cala puedan crecer con autonomía, pero también con la noción de que sus acciones tienen impacto en los demás. Después de años de trabajo y esfuerzo, considera que su mayor logro es poder disfrutar de su familia y de los proyectos que la apasionan.

Mery del Cerro, Cala y Mila Bouquet

Mery del Cerro y su pareja mantienen un modelo de crianza que combina libertad, límites y valores familiares. En un contexto donde la tecnología ocupa un lugar cada vez más relevante, buscan que sus hijas puedan crecer disfrutando de la niñez y aprendiendo a valorar lo que tienen. Sus reflexiones sobre la maternidad se conectan con su presente profesional, mostrando cómo la vida familiar y artística pueden complementarse.

VDV