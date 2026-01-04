Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña, vende pulseras y collares en la playa de Uruguay

Benjamín Vicuña disfruta de unos días de descanso en Punta del Este. Él mismo se encargó de dejarlo claro en sus redes sociales, donde comparte postales a diario de todo lo que vive en Uruguay. Fue justamente en una de esas imágenes, que se pudo ver el “emprendimiento” que tiene Magnolia, su hija junto a la China Suárez.

El "emprendimiento" de Magnolia Vicuña

Luego de pasar Navidad con la China Suárez y Mauro icardi, Magnolia y Amancio se reencontraron con Benjamín Vicuña. Así quedó registrado en las redes sociales del propio actor, que se encargó de mostrar que hoy en día pasan sus vacaciones junto a él, sus hermanos y Anita Espasandin en Punta del Este.

Benjamín Vicuña y su pareja.

En las imágenes que se pudieron ver en las redes sociales, se pueden ver todo tipo de situaciones. Desde uno de los niños leyendo un libro sobre Stranger Things, a otro haciendo “pesas” en la playa. Eso sin contar, por supuesto, los abrazos y momentos de complicidad y felicidad que suelen poblar estas publicaciones.

Benjamín Vicuña junto a Bautista.

Amancio Vicuña.

Entre todas ellas, sin embargo, hubo una que llamó poderosamente la atención. En una de las fotografías se puede ver a Magnolia Vicuña junto a otros dos niños, vendiendo todo tipo de accesorios en la playa de Punta del Este.

“Venta de garaje”, escribió Benjamín Vicuña, en inglés, en la postal en la que se puede ver a su hija sentada en una escalera y saludando a cámara. Frente a ella, aparecen todo tipo de accesorios típicos de las vacaciones: desde pulseras y collares a stickers.

Magnolia y su "venta de garaje"

Las vacaciones de Benjamín Vicuña en Punta del Este y su futuro

Más allá de la particularidad del “emprendimiento” de su hija Magnolia, Benjamín Vicuña parece haber comenzado el 2026 de la mejor manera. El actor lleva varias semanas instalado en Uruguay, disfrutando tiempo a solas con su pareja y ahora también con sus hijos, lejos de las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses.

Sin embargo, esas no son las única buenas noticias de las que puede hacer gala Benjamín Vicuña. Este 5 de enero, afrontará un nuevo desafío cuando se convierta en el conductor de The Balls, la segunda temporada del ciclo de Canal 13 que supo manejar Guido Kaczka.

Benjamín Vicuña estará al frente de The Balls.

Queda claro que el 2026 comenzó de la mejor manera posible para Benjamín Vicuña. No solo la pasa en grande con todos sus hijos reunidos en sus vacaciones, sino que además incursionará en un proyecto completamente inédito en su carrera, que puede significar un nuevo camino por recorrer.