A dos meses de su separación, Evangelina Anderson le dedicó un sentido mensaje a sus hijos: "Nadie sabe mirarme como ustedes"

Evangelina Anderson vivió unas semanas de rumores y acusaciones, durante estos dos meses, luego de que anunció su separación de Martín Demichelis. La modelo intentó alejarse de todo eso y se mostró con sus amigas y familia, intentando reencontrarse con los más cercanos. Sin embargo, uno de sus pilares más fuertes son sus tres hijos, y, en medio de todo el caos, decidió dedicarles unas sentidas palabras por lo mucho que están para ella.

El sentido mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos: "Nadie sabe mirarme como ustedes"

Bastián, Lola y Emma Demichelis son producto de la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Sin embargo, esta familia que se mostró siempre unida en todos los partidos o eventos importantes sufrió un revés en su vida, cuando la pareja decidió separarse. Rumores de infidelidades rodearon al ex DT de River Plate, mientras que la propia modelo fue parte de acusaciones de mantener una relación con Leandro Paredes.

Así comenzaron dos meses muy difíciles para Evangelina, quien intentó mantener su rutina fashionista en pie, y proteger a sus hijos de todos los medios de comunicación. Pero, ellos se volvieron el sostén más importante de ella, y la modelo compartió este sentimiento de acompañamiento que tuvo en las semanas pasadas. En las últimas horas, decidió dedicarles un sentido mensaje, en agradecimiento, y mostró inéditas fotografías de la intimidad de ellos cuatro.

En el posteo, se veía a Evangelina con sus tres hijos, acostados en la cama, realizando diferentes caras locas a la cámara, mostrando un momento de risas e íntimo para ellos. Fue así que escribió: "Porque nadie sabe mirarme como ustedes me miran. Porque si me dan la mano yo no me pierdo. Porque por muy lejos que nos lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero". Finalmente, expresó su amor y cerró: "Ustedes inundan mis días de las mejores cosas. Los amo infinito".

Sus amigos más cercanos y usuarios de las redes sociales no tardaron en halagar el amor que la modelo le tiene a sus hijos, y cómo lo demuestra siempre que puede. Evangelina Anderson pasó sus primeros dos meses separada, de la mano a su familia y niños que la ayudan a seguir adelante a pesar de los rumores y las adversidades. Es por eso que les dio un momento en su cuenta de Instagram, donde expresó lo agradecida que se siente y lo mucho que los ama.

