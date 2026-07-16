El gesto de Tini con los hijos de Rodrigo De Paul que se robó toda la atención en las redes

Tini dijo presente en el estadio de Atlanta en una fecha muy especial, en la que la selección argentina se enfrentaba a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Tras la victoria de la Scaloneta, la cantante no dudó en ir a saludar a Rodrigo de Paul acompañada de Francesca y Bautista, los hijos de su pareja y Cami Homs. Como era de esperarse, las cámaras registraron la escena y generó revuelo en redes sociales.

Así celebraron Tini y los hijos de Rodrigo de Paul la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una infinidad de postales tanto dentro como fuera de la cancha. Tras el triunfo frente a Inglaterra, el equipo dirigido por Lionel Scaloni pudo reunirse con sus familiares que se encontraban en las tribunas. Fue en ese momento que Rodrigo de Paul pudo ver a su novia Tini y sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación pasada con Cami Homs.

Esta tierna escena entre la pareja y los pequeños captó la atención en redes sociales ya que el vínculo entre ellos suele mantenerse bajo perfil. El primer video que generó repercusiones muestra a Tini descendiendo del palco donde se encontraba con los hijos de su novio para ir a saludarlo tras un partido de mucha tensión, nervios y expectativas.

Tini y Rodrigo de Paul

El emotivo reencuentro quedó registrado por las cámaras de un ciclo deportivo, el cual dio lugar a todo tipo de reacciones y comentarios. Tal como se puede ver en el clip, Tini se fundió en un cálido abrazo al ver a su novio Rodrigo de Paul después de una noche histórica para la selección argentina. Luego, lo saludó con un romántico beso y no dejó de sonreír mientras compartían la alegría por el triunfo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la naturalidad con la que la cantante interactuó con Francesca y Bautista, los hijos de su supuesto prometido. Lejos de mantenerse en un segundo plano, se la vio cantando junto a ellos con entusiasmo, celebrando la clasificación y disfrutando del momento sin preocuparse por las cámaras que registraban cada movimiento.

Otro de los videos que comenzó a circular en redes sociales mostró la previa del encuentro. Allí se podía ver a Tini junto a los niños en uno de los palcos del estadio disfrutando del partido de la Argentina contra Inglaterra. Los hinchas presentes no dudaron en filmarla y corear con entusiasmo: "¡Tini, vamos Tini!". Lejos de ignorar el cantico, la artista respondió con una sonrisa, saludó al público y agradeció el cariño de los fanáticos.

Durante los 90 minutos, Tini y los hijos de Rodrigo de Paul siguieron atentamente uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026, alentando a la Argentina desde las tribunas y viviendo cada jugada con intensidad. Debido al nivel de exposición que mantiene la pareja, las imágenes no tardaron en viralizarse.

La complicidad entre la cantante y los niños cobró aún más relevancia porque, en el último tiempo, habían circulado versiones que aseguraban que mantenían un vínculo distante e incluso con el entorno familiar de Rodrigo De Paul. No obstante, las imágenes difundidas desde el estadio echaron por tierra estos rumores.

De esta manera, el gesto de Tini con los hijos de Rodrigo De Paul que se robó toda la atención en las redes sociales y dejó en evidencia la cercanía que tiene con ellos. Sin dudas, se trató de una escena que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

El romántico mensaje de Tini para Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra

Tras la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul compartió una imagen de sí mismo en el campo de juego y escribió emocionado: "Estamos en la final". Entre los cientos de mensajes que le dejaron los hinchas argentinos, hubo uno muy especial de parte de Tini Stoessel.

La artista, que decidió hacer una pausa en sus compromisos laborales para viajar a Estados Unidos y acompañar a su novio en el Mundial 2026, le dejó un mensaje cargado de amor y alegría. "Mi amor, te amo tanto. Dios mío. Te amo. Vamos Argentina. Te amo", expresó en Instagram.

El romántico mensaje de Tini para Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra

Las palabras de Tini llegaron días después de que el propio Rodrigo de Paul hablara públicamente sobre el apoyo que recibe de su pareja durante el torneo. "Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo", manifestó enamorado, antes de definirla como "una gran mujer" y "su gran compañera".