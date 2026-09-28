El emotivo recuerdo de Cris Morena a su hija Romina Yan a 16 años de su muerte: “En cada espacio del cielo volarás”

A 16 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena volvió a dedicarle unas sentidas palabras a través de sus redes sociales. La productora eligió recordar a su hija desde un lugar ligado al amor y a la permanencia, con un mensaje en el que destacó la manera en que su presencia continúa a través de quienes la recuerdan, de las canciones y de cada rincón del mundo.

Romina Yan y Cris Morena

La publicación estuvo acompañada por una imagen de particular. En ella se observan figuras que evocan mariposas y ángeles que nacen de la tierra y se elevan hacia el cielo, mientras que en la parte inferior aparece el símbolo del infinito junto a la frase: “Somos lo que soñamos”. El posteo rápidamente recibió cientos de mensajes de seguidores que también quisieron mantener presente a Romina.

El mensaje de Cris Morena para Romina Yan

En el aniversario de la muerte de su hija, Cris Morena volvió a recordarla con un mensaje cargado de amor. La productora eligió destacar la manera en que Romina Yan continúa presente en la memoria de quienes la recuerdan: “En cada ser que recuerde vivirás y en cada canción que suene cantarás. En cada espacio del cielo volarás y en cada rincón del mundo hablarás. Siempre juntas, hijita amada”, escribió

El nuevo homenaje de Cris Morena a Romina Yan

El posteo rápidamente generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes acompañaron a la productora en esta fecha y compartieron sus propios recuerdos de la actriz fallecida. Los mensajes destacaron especialmente la huella que dejó en distintas generaciones y el cariño que todavía permanece intacto hacia ella.

Septiembre, un mes marcado por el recuerdo de Romina Yan

Para Cris Morena, septiembre reúne dos fechas especialmente vinculadas a la memoria de su hija. El 5 de septiembre, Romina Yan hubiera cumplido 52 años, mientras que el 28 se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Por eso, durante este mes, la productora suele volver a compartir recuerdos y palabras dedicadas a quien fue una de las figuras centrales de su vida.

La productora también recordó el cumpleaños de su hija

A comienzos de septiembre, la creadora de Floricienta había publicado una serie de imágenes íntimas que recorrían distintas etapas de la vida de Romina y las acompañó con un mensaje dedicado a su cumpleaños. En aquella oportunidad también evocó a su hija a través de imágenes relacionadas con flores, estrellas y un ángel, en un texto marcado por la sensibilidad.

El recuerdo de Romina Yan en la vida de Cris Morena

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. La actriz, que había alcanzado una enorme popularidad especialmente por su trabajo en Chiquititas, tenía tres hijos. Su muerte repentina conmocionó al mundo del espectáculo argentino y latinoamericano y dejó una profunda marca entre quienes habían seguido su carrera desde sus primeros trabajos.

Romina Yan y Cris Morena

A 16 años de su muerte, el nombre de Romina Yan continúa ligado a una parte fundamental de la historia de la televisión argentina. Y, para Cris Morena, cada aniversario se convierte en una nueva oportunidad de recordarla y mantener presente su legado desde un lugar atravesado por el amor y la memoria.