Así fue el doloroso adiós a Ernestina Pais

La repentina muerte de Ernestina Pais, a los 54 años, generó un profundo dolor entre familiares, amigos, colegas y el público que la acompañó a lo largo de su extensa carrera. En medio de la conmoción por su partida —la conductora fue arrollada por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, tras cruzar con las barreras bajas el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano—, muchos de sus compañeros del ambiente artístico le dieron el último adiós el domingo en el Cementerio de La Chacarita.

Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais

Los restos de la periodista y actriz recibieron un responso religioso en la capilla antes del cortejo, durante el cual familiares y amigos arrojaron lentejuelas plateadas en su homenaje. Previamente, una multitud de figuras del espectáculo había acompañado a sus seres queridos durante el velatorio realizado en la casa Zuccotti. Finalmente, sus restos fueron inhumados en la Galería 24 del cementerio.

Los famosos se acercaron al último adiós a Ernestina Pais

Flor Alkorta y Gastón Pauls

Iliana Calabró y María Valenzuela

Malena Pichot

Dalma Maradona

Según el resultado de la autopsia, realizada en la morgue del Hospital de San Fernando por el Cuerpo Médico de la Policía Científica de San Isidro, Pais falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave producto del impacto del tren contra el vehículo que conducía. Además, sufrió una laceración hepática y una contusión esplénica. La conductora se dirigía hacia una función en el Teatro Niní Marshall, en Tigre, cuando ocurrió el trágico accidente.

En un contexto de enorme tristeza, su hermana Federica Pais llegó al cementerio acompañada por su pareja, Facundo Echeguren, su hijo Galo Casermeiro y su madre, Mika Truol. Todos ingresaron en silencio y sin realizar declaraciones. Quien sí eligió expresarse públicamente fue Benicio, de 22 años, el único hijo de Ernestina, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Federica Pais

Alejandro Guyot

Mika Troul

"Sos, fuiste y serás eterna. Eras mi todo, mamá. Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil. Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore", escribió el joven en un emotivo mensaje de despedida.

Leticia Brédice

Diego Reinhold

Entre los amigos y colegas que participaron del último adiós estuvieron José María Muscari, Diego Ramos, Rochi Igarzabal, Fabián Vena, Malena Guinzburg, Rafa Ferro, "El Bicho" Gómez, Malena Pichot, Iliana Calabró, Benito Fernández, Leticia Brédice, María Valenzuela, Romina Gaetani, Dalma Maradona, Julieta y Martín Ortega, María Carámbula y Gastón Pauls, expareja y gran amigo de la conductora.

"Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más. Buen viaje, amada Erne", escribió Pauls, uno de los mensajes que más conmovió en las redes sociales.

Gastón Pauls

José María Muscari

Romina Gaetani

Otra de las figuras que recordó a Ernestina fue Mario Pergolini, a quien la periodista sucedió como la primera y única mujer en conducir CQC tras su histórica salida. "Fue un golpe horrendo. Era una mujer recontra querida por todos. Aun en momentos de desgracia, todo el mundo quería que saliera adelante", expresó.

Rochi Igarzábal

Malena Guinzburg

Bicho Gómez

Por su parte, Romina Gaetani, compañera de Ernestina en la obra El divorcio del año, reveló que la conductora estaba escribiendo un libro autobiográfico durante su tiempo libre. "Ella me abrazó el alma cuando tuve un comienzo de año delicado haciendo una denuncia por violencia", recordó la actriz, emocionada.