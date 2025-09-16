L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara y sorprendió a todos con sus declaraciones. En medio de una entrevista, el cantante se refirió al vínculo que la empresaria mantiene con Martín Migueles y compartió su mirada sobre el presente sentimental de quien fue su pareja. Su punto de vista generó rápidamente repercusiones en el entorno mediático.

Tras confirmarse el romance entre Wanda Nara, L-Gante dejó en claro su punto de vista

L-Gante habló sobre el nuevo romance de Wanda Nara y dejó una impresión inesperada. El artista, que mantuvo una relación con la empresaria en el pasado, fue consultado por el vínculo que ella mantiene con Martín Migueles y respondió de forma clara. Su postura llamó la atención y sumó un nuevo capítulo a la polémica.

L-Gante

En una entrevista con Puro Show (El Trece), el cantante habló a los pocos minutos de aterrizar: “Es una masa, una gran mujer”, comentó sobre la artista en un tono distendido y sin mostrar incomodidad. La declaración se dio en el marco de una charla en la que también comentó sobre su reciente gira por España, su situación judicial y los conflictos legales que enfrentó en los últimos meses.

Respecto al vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue claro: “Le deseo lo mejor. En todas sus relaciones, parejas y cosas que le toque vivir, que le salga de la mejor manera”. De esta forma, dejó en evidencia que no guarda rencores y que prefiere mantenerse al margen de los rumores. La relación entre ambos, que fue seguida de cerca por los medios, parece haber quedado en el pasado.

El nuevo romance de la modelo con Martín Migueles tomó notoriedad en los últimos días, luego de que se difundieran imágenes de ambos en eventos sociales. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, los gestos públicos y el reciente viaje que realizaron a Punta del Este alimentaron las versiones.

En la misma línea, L-Gante también se refirió a la posibilidad de una denuncia por parte de Wanda Nara, relacionada con declaraciones anteriores. “He leído y escuchado rumores. Aún no he sido notificado de nada”, afirmó. Sin entrar en detalles, sostuvo que no estuvo en contacto con ella en los últimos días y que prefiere no hablar de intimidades: “No sé si estamos bloqueados, pero ya no hay diálogo”.

Wanda Nara

Por su parte, el cantante de cumbia RKT hizo mención al abogado Alejandro Cipolla, quien actualmente trabaja con la empresaria. “Él va a estar del lado que lo beneficie siempre”, comentó con ironía. La frase dejó entrever su postura frente a los conflictos legales que lo involucraron en el pasado, especialmente en relación con su expareja, Tamara Báez.

L-Gante

L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara y sorprendió a todos con una respuesta que se mantuvo en tono sereno. La mención al vínculo actual de la empresaria con Martín Migueles dejó en claro que su relación con la empresaria quedó en el pasado y que no guarda rencores, deseándole lo mejor con su actual pareja.

VDV