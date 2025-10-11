Así fue el emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija, después de un año sin verse

Manuel Wirzt vivió un momento muy especial junto a su hija, Bianca, de 22 años. Debido a la conexión con su público de las redes sociales, el músico no dudó en filmar el reencuentro con ella tras un año a kilómetros de distancia. La joven vive en España y si bien la tecnología la ayuda a seguir en contacto con sus padres, recién ahora pudo volver a verlos. El video en el que los muestra reunidos otra vez cosechó miles de "likes" y provocó mucha emoción en los seguidores del artista.

Así fue el emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija, tras un año sin verse

En las últimas horas, Manuel Wirzt pausó su agenda laboral para volar rumbo a Málaga junto a su esposa Andrea, con quien está hace más de tres décadas. El motivo de este viaje fue volver a ver a su hija Bianca, quien vive en España hace un año. A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 200 mil personas, el cantante compartió el video cargado de emoción y amor que filmó para atesorarlo por siempre.

"Después de un año sin vernos con nuestra hija. Gracias Martin por cuidarla y amarla como lo haces", escribió Manuel Wirzt, súper feliz por este reencuentro y agradecido con su yerno por acompañar a su hija en esta nueva vida en Europa. Y agregó emocionado: "Gracias Papá Dios por este tan esperado abrazo".

Manuel Wirzt

En el clip, que reunió miles de reproducciones y una lluvia de "Me gusta", se puede ver a su pareja corriendo a los brazos de Bianca mientras Manuel es quien graba esta escena. Luego, se ve que él las abraza y se larga a llorar de manera desconsolada mientras le dice unas palabras a su hija. Este momento en el que los tres se reencuentran en aeropuerto Costa del Sol de Málaga estuvo musicalizado con el tema God only knows de The Beach Boys y refleja un instante familiar que conmovió a todos.

Manuel Wirzt, quien es muy querido por las figuras del mundo artístico, recibió una serie de reacciones por parte de sus colegas y amigos. Karina La Princesita reaccionó al posteo con dos emojis de caritas emocionadas y el periodista Sergio Lapegüe escribió: “Qué lindo abrazo”. Laurita Fernández , por su parte, publicó un corazón mientras que Diego Torres expresó: “Hermoso reencuentro en ese abrazo”. El actor Diego Olivera y pareja de Mónica Ayos también se sumó a los mensajes que le dejaron al músico. "Qué emoción, chicos”, manifestó sobre la filmación que los mostraba nuevamente juntos.

Al salir del aeropuerto, Manuel Wirzt compartió unas imágenes de un paseo junto a Bianca por la rambla de Benalmádena, un suburbio de Málaga a orillas del mar Mediterráneo, y comentó: "Más tranquilos”. Sin dudas, la alegría, emoción y el shock de volver a fundirse en un abrazo fue muy fuerte pero con el correr de las horas pudieron volver a la calma y comenzar a vivir esta nueva experiencia. En otra historia, el actor se tomó una selfie con ella en la Plaza de la Constitución mostrando la bandera española de fondo. Ambos están sonriendo y con looks descontracturados disfrutando de un día soleado y en familia.

Manuel Wirzt y su hija Bianca en España

De esta manera, Manuel Wirzt compartió el emotivo reencuentro con su hija Bianca, tras un año sin verse ya que la joven decidió irse a vivir a Málaga, España, acompañada de su pareja Martín para encontrar nuevas oportunidades laborales y empezar una vida lejos de la Argentina.