Los dos looks de la China Suárez para volver a la Argentina: del pijama comfy chic al total black y pantalón cargo

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina tras meses viviendo en Turquía. Entre lujos y regalos exclusivos, la pareja finalmente volvió a su país natal, para poder disfrutar del estreno de la nueva serie de la actriz en Disney+ "Hija del Fuego". Sin embargo, por su parte, el futbolista del Galatasaray se reencontrará con sus hijas, Francesca e Isabella, y pasará unos días con ellas, mientras continúa la guerra contra Wanda Nara.

Los ojos mediáticos y de los usuarios de las redes sociales se posicionaron sobre la pareja, y dieron sus primeros comentarios en su regreso. Pero muchos no tardaron en notar los looks que la actriz eligió para su arribo al país. En un posteo de Instagram, no dudó en mostrar lo mejor de su guardarropas y el viaje en avión hasta llegar a Buenos Aires. Ahí marcó la tendencia de lo holgado, como prenda chic y cómoda, y los colores oscuros como la mejor elección para un agotador regreso.

China Suárez

Los dos looks de la China Suárez en su regreso a la Argentina

Viajes largos y pijama chic

La China Suárez no duda en elegir los colores oscuros al momento de vestirse, e incluso al momento de irse a dormir y estar relajada en su casa. Durante su viaje de regreso a la Argentina, y debido a la horas arriba del avión del mismo, optó por llevarse un look estilo pijama para estar cómoda y fresca durante todo el momento. En su cuenta de Instagram, mostró el conjunto compuesto por una camisa y un pantalón, ambos de seda, de color verde militar, y con un diseño de rayas delicado. Sin embargo, para darle una vuelta de tuerca, optó por la estampa de cebras, dándole un toque tierno al chic.

El look nocturno de la China Suárez

Arribo total black y canchero

Para su día a día en Turquía, la China Suárez opta por la elegancia y lo canchero, fusionando el estilo urbano con prendas sofisticadas de la noche. Es por eso que, al momento de arribar a la Argentina, también iba a buscar esa misma idea, esta vez con un conjunto total black, inclinándose más por lo comfy. La actriz optó por un conjunto todo negro, de top manga larga y de cuello cerrado, y pantalón cargo. El mismo, además de ser holgado, llevaba accesorios en la parte de la cintura, que remarcaba aún más ese amor por lo moderno y la ciudad.

Total black y cachero para la China Suárez

La China Suárez vive una vida de lujos y exclusividades en Turquía, pero regresó a la Argentina para seguir promocionando todos sus trabajos con diversas plataformas y medios de comunicación. Para la ocasión, vino de la mano con sus hijos y Mauro Icardi, quienes también tienen su propia agenda a seguir, muchas de ellas acompañadas de la actriz. Sin embargo, en su llegada, Suárez logró robarse la atención de los fanáticos fashionistas, volviendo a demostrar que busca imponer tendencia hasta para los viajes de avión.

A.E