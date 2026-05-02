Adiós a los almohadones clásicos: María Vázquez impone el estilo boho chic que es furor en 2026

María Vázquez es una de las referentes de estilo y moda. Esta vez, la modelo cautivó a sus seguidores con el elemento deco que está en su habitación. Se trata de unos almohadones de estilo boho chic, que se consolidan como los favoritos de este 2026 en ambientes de interiores por su funcionalidad y original diseño.

Almohadones XL y textura protagonista: el detalle trendy que eligió María Vázquez para su dormitorio

María Vázquez volvió a marcar el pulso de las tendencias y esta vez lo hizo desde la intimidad de su casa. La conductora compartió una postal donde no solo dejó ver su impronta estética, sino también cómo el boho chic se posiciona como uno de los estilos más fuertes de este 2026.

Lejos de lo recargado, el boho actual se redefine con una mirada más depurada, donde los materiales nobles, las texturas protagonistas y una paleta de tonos suaves crean espacios cálidos, relajados y con identidad. En esa línea, María Vázquez apuesta por una ambientación que equilibra diseño y confort, con detalles que elevan cualquier ambiente.

María Vázquez

En la reciente fotografía que subió a sus historias de Instagram, María Vázquez confirma que el boho chic se apoderó de su dormitorio mediante dos almohadones que se encuentran encima de su cama. Se trata de una versión XL confeccionados en un material que simula lana sintética en tono off white.

Estos accesorios aportan volumen y textura, dos claves fundamentales del boho chic contemporáneo. Ubicados por delante de las almohadas tradicionales con fundas más clásicas, generan un contraste visual interesante que suma profundidad y logran destacarse. Este recurso de superponer textiles con distintas texturas es una de las claves de esta estética. Además, los tonos neutros de los almohadones permiten integrarlos fácilmente al resto de la decoración, mientras que su volumen agrega ese efecto cozy tan buscado en espacios cerrados.

Los almohadones de María Vázquez imponen el estilo boho chic que es furor en 2026

Materiales nobles, arte y luz natural: así es la habitación de María Vázquez

El resto de la ambientación acompaña con coherencia estética. El respaldo de la cama, en cuero capitoné, introduce una cuota de sofisticación clásica que dialoga con el espíritu relajado del boho chic. Las paredes, pintadas en un tono suave, funcionan como lienzo para cuadros de arte abstracto que aportan personalidad sin sobrecargar el espacio.

Asimismo, se observa que el cuarto de María Vázquez está decorado con pequeñas plantas de interior, que suman frescura y un aire jungle chic. A esto se suma la presencia de madera oscura, tanto en el piso como en una mesa auxiliar cercana a la cama, que aporta calidez y equilibrio visual.

María Vázquez

Uno de los grandes protagonistas del ambiente es el ventanal de gran tamaño, con marco negro, que permite el ingreso de abundante luz natural. Este recurso amplía visualmente la habitación y potencia los tonos neutros, generando una atmósfera luminosa durante el día. En resumen, María Vázquez le dice adiós a los almohadones clásicos e impone el estilo boho chic que es furor en 2026 mediante un elemento deco que se llevó todas las miradas: almohadones XL con pelo sintético.