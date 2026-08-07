Así fue el exclusivo paseo en yate de Valu Cervantes y Magui Alcacer por el Mediterráneo

Luego de vivir intensamente la emoción del Mundial 2026, Valu Cervantes, esposa de Enzo Fernández, y Magui Alcacer, pareja de Giovani Lo Celso, decidieron relajarse y compartir un momento único en un exclusivo paseo en yate por las aguas del Mediterráneo. Ambas figuras, muy activas en redes sociales, mostraron a sus seguidores detalles de esta experiencia a través de sus cuentas de Instagram.

Valu Cervantes y Magui Alcacer navegaron por el Mediterráneo

En una serie de historias publicadas en Instagram, Valu Cervantes y Magui Alcacer dejaron ver cómo disfrutaban del paseo en alta mar. Las imágenes revelan un escenario idílico: el sol, el mar y un ambiente de total tranquilidad que permite desconectarse del ritmo frenético que implica participar en eventos deportivos de gran magnitud como lo fue el Mundial.

Valu Cervantes y Magui Alcacer paseando en yate por el Mediterráneo

En una de las instantáneas subidas a sus respectivas redes sociales, se pudo observar las influencers unidas y compartiendo un buen momento navegando por Ibiza, una región conocida por sus paisajes inigualables y su clima agradable, se convirtió en el escenario ideal para esta escapada exclusiva . Asimismo, tanto la pareja de Enzo Fernández como la de Giovani Lo Celso lucieron ropa de playa muy chic, reflejando ese espíritu veraniego de Europa.

También de los momentos más entrañables capturados durante esta travesía es una fotografía en blanco y negro de Valu Cervantes, donde se la ve con un mate en mano, relajada, disfrutando cada instante del asombroso trayecto, dejándose llevar por el paseo de yate por el Mediterráneo.

Valu Cervantes en Ibiza

Valu Cervantes y Magui Alcacer unen amistad y familia en su increíble paseo en yate

Además, el paseo no fue solo para las dos amigas sino que también fue un encuentro familiar y cercano. En una imagen compartida por ambas, aparecen los hijos de Valu Cervantes, Olivia y Benjamín, a bordo del yate, quienes disfrutaron junto a sus padres del exclusivo entorno y la experiencia en el mar. Enzo Fernández también formó parte de esta salida, consolidando así un momento compartido entre familiares y parejas.

Los hijos de Valu Cervantes y Magui Alcacer

Este viaje en yate refleja un momento de descanso y disfrute tras la adrenalina y presión que conllevan grandes competencias internacionales como el Mundial. Tanto Valu Cervantes como Magui Alcacer aprovecharon para recargar energías y disfrutar de la belleza natural mediterránea en buena compañía.

Valu Cervantes con Enzo Fernández navegando por el Mediterráneo

Estas publicaciones no solo mostraron el paseo en sí, sino también el vínculo cercano entre ambas mujeres de los jugadores quienes a través de sus redes sociales comparten instantes de su día a día, conectando con miles de seguidores que valoran conocer más sobre sus vidas fuera del ámbito mediático. Esta travesía por el Mediterráneo quedará sin duda como un recuerdo especial para Valu Cervantes, Magui Alcacer y sus familias, celebrando la amistad, la familia y momentos de relajación después de un año cargado de emociones deportivas.