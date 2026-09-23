El éxito de Lali en San Sebastián: la artista se tomó un recreo de la música para el estreno de su nueva película GLAXO

Lali Espósito viajó a España para participar de uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa y acompañar la presentación de su nuevo proyecto. Se trata del Festival de San Sebastián, donde dio a conocer la película que protagoniza: Glaxo dirigida por Benjamín Naishtat.

El paso de Lali por San Sebastián: presentación de su nueva película, postales de su viaje y looks sofisticados

Lali Espósito hizo una pausa en su faceta musical para volver a ponerse frente a las cámaras desde otro lugar: la actuación. La artista viajó a España para participar del reconocido Festival de San Sebastián, donde presentó Glaxo, su nuevo proyecto cinematográfico.

A través de su cuenta de Instagram, Lali Espósito compartió un álbum de fotos que permitió conocer algunos detalles de su estadía durante el evento. Entre las postales, se la puede ver junto a sus compañeros de elenco, parte de su staff y también con Marcelo Subiotto, su compañero en la película.

El paso de Lali por San Sebastián

Pero además de los compromisos vinculados a la presentación de Glaxo, Lali Espósito mostró pequeños momentos de su rutina lejos de los flashes. En uno de ellos, aprovechó algunos tiempos libres para realizar su rutina de skincare y relajarse con una mascarilla facial. También disfrutó de distintas propuestas gastronómicas y visitó restaurantes para probar algunos de los platos típicos de España.

Claro que los momentos de descanso fueron breves ya que Lali Espósito debió volver a prepararse para sus diferentes apariciones públicas. Como suele ocurrir en cada una de sus presentaciones, sus elecciones de moda también tuvieron su cuota de protagonismo.

El paso de Lali por San Sebastián

Los looks chic que lució Lali en San Sebastián

En las jornadas más relajadas, especialmente aquellas destinadas a encuentros con la prensa y actividades relacionadas con la película, Lali Espósito apostó por estilismos chic, sofisticados y con una marcada impronta personal. Uno de sus looks más llamativos fue un mini vestido bordó de mangas largas, confeccionado con un efecto drapeado que se adapta a la silueta y genera volumen en la zona del torso.

El diseño se destaca especialmente por su profundo escote en V, que le aporta sensualidad a una propuesta de inspiración nocturna. Para completar el outfit, Lali Espósito eligió zapatos negros de punta y sumó un llamativo collar verde de varias vueltas, que funcionó como protagonista del conjunto y aportó un contraste de color.

Los looks chic que lució Lali en San Sebastián

En otra de las postales, la cantante se mostró con un traje sastrero negro, una elección más clásica y sofisticada. El conjunto está formado por un saco entallado y un pantalón de piernas amplias, combinado con una camisa blanca de cuello marcado, que llevó parcialmente abierta para darle un aire más relajado al outfit. Como accesorio, incorporó una cartera negra pequeña con cadena, manteniendo una paleta sobria.

Para una tercera ocasión, Lali Espósito volvió a recurrir a la sastrería, aunque con una propuesta mucho más urbana. La actriz eligió un blazer negro de silueta amplia, que combinó con una remera de corte simple. El contraste entre ambas prendas generó un estilismo minimalista, que completó con anteojos de sol negros de formato rectangular, aros y una cartera pequeña con cadena cruzada.

De esta manera, Lali disfrutó del éxito en San Sebastián y se tomó un recreo de la música para el estreno de su nueva película GLAXO. Entre encuentros con la prensa, fotos con sus compañeros de elenco y breves tiempos libres, la artista confirma una vez más su versatilidad y capacidad para desenvolverse con naturalidad en distintos espacios artísticos.