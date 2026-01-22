La tarde de chicas de la China Ansa y su hija: "Una salida y te deja en bancarrota"

Desde que nació Rafael, Josefina “China” Ansa equilibra su maternidad dedicándole tiempo a cada uno de sus hijos. Los celos de la pequeña India, de dos años y medio, suelen manifestarse como un patrón común en niños que dejan de ser hijos únicos y se convierten en hermanitos. El compartir a la mamá, muchas veces, puede significar un desafío para ellos, es por esta razón que la periodista decidió compartir una salida de chicas junto a la menor.

Así fue la salida de la China Ansa con su hija India

Este miércoles, la China Ansa decidió romper la semana y salió de paseo con su hija India. Todas las imágenes aparecieron en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, donde suele mantener una gran actividad. Allí combina no solo algunos detalles de su vida profesional, sino que también, abre las ventanas a los espacios más íntimos de su vida.

China Ansa, India Mendoza | Instagram

En uno de los clips se vio que madre e hija fueron de compras. La conductora mostró un fuerte abrazo de su hija quien le decía: “Te amo mami, Gracias”. Sin revelar el motivo del agradecimiento, agregó: “Y se me para el mundo”. Su rostro, visiblemente emocionado, luchaba por intentar controlar las lágrimas que se asomaban, mientras registraba con su teléfono celular el feliz momento.

En otro de los recortes, la influencer y la pequeña fueron a merendar a una reconocida casa de comidas. En el registro se la ve a la chiquilla disfrutando de un chupetín, un mini batido y un sanguche de queso con semillas. “Una salida y te deja en bancarrota”, bromeó la joven haciendo alusión a la compra que realizó en su paseo. Por su parte, India miraba feliz el tiempo compartido con su mamá. “Ah.. un poco de cada uno le metiste”, exclamó la China mientras la veía saborear cada producto.

La China Ansa mostró qué hacían su marido y su bebé en su ausencia

Fiel a su estilo espontáneo, la China Ansa aprovechó para mostrar en sintonía qué era lo que hacía su marido, Diego Mendoza, y su bebé, Rafael. Es por ello que, lanzó risueña: “Mientras tanto los hombres de la casa…”. Esta frase hizo referencia a la tranquilidad y al momento de relax que transitaban padre e hijo mientras las mujeres de la familia salían de shopping.

Diego Mendoza y Rafael | Instagram

Desde que se convirtieron en padres, la pareja disfruta con plenitud el crecimiento de sus retoños mostrándose genuinos respecto a los sentimientos y a las adversidades a las que se enfrentan a diario en lo que respecta a la crianza de dos chiquitos. Asimismo, la pareja se muestra como un equipo apoyándose y acompañándose mutuamente, incluso en los momentos en los que se tienen que desdoblar para satisfacer las demandas de los más chiquitos de la familia.

Así, la China Ansa inspiró a otras mamás a animarse a compartir un rato a solas con un hijo, entendiendo las necesidades individuales de cada uno. Esta salida de chicas, más allá de representar un “gasto”, significó encontrarse nuevamente con la nena que también está explorando esta nueva faceta como hermana mayor teniendo que compartir a su mamá con un nuevo ser humano.

NB