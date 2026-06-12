La historia de Zully Moreno, la actriz argentina que conquistó América Latina

La época de oro del cine argentino abarcó las décadas de 1930, 1940 y principios de 1950 . El nacimiento de los estudios Argentina Sono Film y Lumiton, y la llegada de artistas llenos de belleza, talento y mucha personalidad fueron los que abrieron a la industria nacional a un crecimiento cinematográfico que vivía el mundo entero. Entre las mujeres que conquistaron a todos, se encontró una joven de gran belleza y carrera no solo en la actuación: Zully Moreno.

Zully Moreno fue una de las máximas divas durante estos años, consagrada a nivel internacional como "la Greta Garbo argentina" por su porte, elegancia y sofisticación . Con películas junto a Niní Marshall, Mirtha Legrand y el mexicano Arturo de Córdova, comenzó desde una familia humilde a luchar por su sueño de llegar al estrellato, y sigue siendo recordada en la actualidad por la importancia que tuvo en el cine nacional. Casada con el director Luis César Amadori, y con un final alejada de la fama, la actriz se consagró y dejó una huella en la historia.

Zully Moreno

Desde el sueño de ser actriz hasta el triunfo de "Stella": los primeros años de Zully Moreno

El 17 de octubre de 1920, en Villa Ballester, nació Zulema Esther González Borbón, más reconocida en sus años de fama como Zully Moreno. Desde su infancia, se destacó por su belleza natural y su capacidad de enfrentarse a las cámaras. A sus 10 años, cuando su padre y su hermano mayor fallecieron, una niña Zully tuvo que salir a trabajar y comenzó a formarse dentro de la industria del arte al modelar para un famoso vestuarista de la época, Ramón Both Deles, quien también la incentivó a que soñara con llegar a ser actriz.

Fue así que empezó a buscar posibilidades para aparecer en proyectos cinematográficos, a pesar de que nadie a su alrededor creía que una joven de humilde origen podía llegar la cima del cine argentino. Entre ser extra en cuatro películas, presentadora en el Teatro Maipo (según dicen algunos medios de comunicación), y participar de algunas obras menores, llegó a la que sería la primera gran oportunidad de su vida: Cándida (1939). En el film, trabajaba la mismísima Niní Marshall, quien se detuvo a admirar la belleza de esa joven de 19 años y pidió que le dieran más protagonismo.

Desde entonces, Niní la tomó como ahijada artística, tuvieron un vínculo inquebrantable, y la ayudó a abrirse paso a nuevos proyectos. El profesor Cero (1942), con Pepe Arias, Los martes, orquídeas (1941), junto a una joven Mirtha Legrand, Papá tiene novia (1941), y Su hermana menor (1943), con Silvia Legrand fueron algunos de los títulos que la volvieron una consagrada de la industria. A pesar de eso, lo que la llevó a la fama internacional fue un proyecto de gran presupuesto, con deslumbrantes vestuarios y escenografía hollywoodense, que protagonizó y que, gracias a su belleza, muchos fanáticos hicieron al film un éxito: Stella (1943).

Zully Moreno / Créditos: Biblioteca de ENERC

La historia de amor de Zully Moreno y Luis César Amadori

Zully Moreno se volvió una de las actrices más importantes de la época de oro del cine argentino y latinoamericano. Su belleza traspasó fronteras y encandiló a todos los espectadores de sus películas. No solo se volvió un ícono de la industria audiovisual, sino que además una modelo de alta costura, gracias a que, con sus conocimiento previos, comenzó a trabajar junto a importantes diseñadores para cada uno de los papeles que interpretaba. Pero el amor de su vida no sería su trabajo, ni su extensa trayectoria, sino un director que la enamoró con un flechazo.

Las hermanas Legrand le pidieron a la actriz que diseñe el vestuario de la película Claro de Luna, que ambas filmarían con la dirección de Luis Cesar Amadori. El director quedó sorprendido con los diseños y, al conocer a la creadora, quedó tan enamorado que se enredó en una infidelidad con Zully, mientras él tenía una relación con la actriz Alicia Bignoni. Entre escándalos, logró separarse de su esposa y, tras años por obligación solo de novio, pudo sellar su amor con Moreno, empezando la que sería un vínculo tan fuerte que solo los separó la muerte. Ambos tuvieron un hijo, llamado Luis, y comenzaron a realizar proyectos juntos como Dios se los pague (1948), que los llevó al éxito y a la compra de Argentina Sono Film.

Sin embargo, una época difícil para la Argentina comenzaría en 1955, y significaría un gran cambio para la vida de los enamorados. Zully Moreno y Luis César Amadori, según varios medios de comunicación, tenían una unión muy fuerte con los ideales del gobierno de Juan Domingo Perón, lo que los llevó al exilio comenzada la famosa Revolución Libertadora. En España, su lugar de residencia por unos años, Moreno sobresalió en una película llamada La noche y el alba (1958), y en Madrugada (1957), con la cual le daría un premio Goya a la mejor actriz extranjera. Este se convirtió en la última aparición pública de la artista, y su lejanía del cine comenzó en cámara lenta.

Zully Moreno: su regreso a la Argentina y los últimos años lejos de la pantalla

Zully Moreno y Luis César Amadori regresaron a la Argentina en 1966, y se dedicaron a administrar su Teatro Maipo. La actriz no desapareció de la visión de los productores, y siguió obteniendo nuevos proyectos para participar. Desde una coproducción italo-argentina protagonizada por Vittorio Gassman, hasta el ofrecimiento de hacer un reemplazo de Mirtha Legrand en los almuerzos televisivos, la vida pública de Zully seguía estando abierta, pero ella decidió alejarse del mundo del arte, según algunos dicen, con el argumento de "Ya no soy noticia" o "Prefiero dedicarme a la crianza y la educación de mi hijo".

En 1977, su hijo se volvió padre por primera vez, y la convirtió a Moreno en abuela, pero la actriz pasaría la peor desgracia de su vida: el fallecimiento de su esposo, Luis César Amadori. Según se dice entre los medios de comunicación, nunca pudo recuperarse de esta pérdida, y se convirtió en una especie de reclusa. La directora Maria Luisa Bemberg y la productora Lita Stantic le ofrecieron, por última vez, la posibilidad de aparecer en la pantalla grande, con un papel en la reconocida película Camila (1984). Zully Moreno se negó rotundamente, y murió en Buenos Aires, en 1999.

Zully Moreno / Créditos: Biblioteca de ENERC

Zully Moreno sigue siendo recordada como una de las máximas divas de la época de oro del cine nacional, y fue la actriz argentina que conquistó América Latina durante varios años. Su recuerdo queda latente en todos los fanáticos de la industria audiovisual, y sus fotografías siguen marcando la belleza natural que cargaba y que le abrió las puertas a la vida de sus sueños.

A.E