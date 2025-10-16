Este jueves 16 de octubre se vivió una noche clave en MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce Wanda Nara por Telefe. Doce famosos volvieron a ponerse el delantal gris para enfrentarse en la temida “Última chance”, la instancia que definió al participante que logró subir al balcón y evitar la gala de eliminación del domingo.

Después de una semana cargada de desafíos, emociones y algunos platos fallidos, Pablo Lescano, La Joaqui, Julia Calvo, Luis Ventura, Momi Giardina, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Roña Castro, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol y Susana Roccasalvo tuvieron una última oportunidad para convencer al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Solo uno de ellos se ganó el pase directo a la próxima semana, mientras que el resto deberá seguir luchando por su permanencia en el certamen.

Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis

Qué famoso se salvó de la gala de eliminación de MasterChef

En la noche de “Última chance” de MasterChef Celebrity, los doce famosos debieron cocinar un plato que pudiera servirse en el comedor de un colegio. Si bien los jurados destacaron que varios participantes lograron el objetivo, solo uno se salvó de la gala de eliminación del próximo domingo 19 de octubre.

Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Pablo Lescano y Momi Giardina pasaron al frente tras ser elegidos como los mejores cocineros de la noche. Pero, finalmente, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron que sea la influencer la que subiera al balcón.

Uno por uno, todos los famosos que estarán en la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Momi Giardina sorprendió al jurado con su pollo al limón con puré de batatas y logró subir al balcón. "Se lo dedico a mi hija", dijo, emocionada, la conductora de Luzu TV que se lució con su menú escolar en la gala de "Última chance".

De esta manera, Marixa Balli - que cocinó el peor plato del miércoles 15 de octubre, en la noche de beneficios -, La Joaqui, Pablo Lescano, Susana Roccasalvo, Julia Calvo, Luis Ventura, Miguel Ángel Rodríguez, Andy Chango, Roña Castro, Cachete Sierra, Estebal Mirol y Emilia Attias se enfrentarán el próximo domingo 19 de octubre en la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity.