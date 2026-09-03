Déborah del Corral abrió las puertas de su nuevo negocio en Miami: inspirado en su infancia, con aires porteños y ayuda para las familias

Después de haber pasado por México y Los Ángeles, Déborah del Corral se instaló en Miami, donde encontró un nuevo rumbo lejos de las cámaras y comenzó a desarrollar una faceta vinculada a la gastronomía. Con distintos proyectos, la artista fue construyendo una identidad propia en la escena culinaria de la ciudad.

Déborah del Corral consolidó su vida en Miami

Ahora, a los 50 años, volvió a apostar por un nuevo emprendimiento que tiene una fuerte conexión con sus raíces. Se trata de Doritas Miami, una propuesta inspirada en la comida con la que creció y que busca llevar a los hogares una selección de clásicos porteños elaborados de manera artesanal.

Doritas, el nuevo negocio de Déborah del Corral inspirado en su infancia

Déborah del Corral presentó a Doritas como un nuevo almacén de comidas y rotisería porteña de alta gama, con una propuesta pensada para ofrecer comida reconfortante directamente en los hogares. El emprendimiento tiene una producción limitada y trabaja con platos preparados desde cero, sin atajos, entre los que se destacan las milanesas y los canelones.

Déborah del Corral presentó Doritas, su nuevo negocio

La propuesta también recupera una de las características que la cantante incorporó a sus proyectos anteriores: la cocina a leña. “La comida con la que crecí, hecha exactamente como realmente quiero hacerla”, explicó al presentar el emprendimiento, que busca mantener abastecidas las heladeras y los freezers de las familias con preparaciones listas para disfrutar en casa.

De Tigre a Los Pingüinos: los otros negocios gastronómicos de Déborah del Corral

Antes de Doritas, Déborah del Corral estuvo al frente de Tigre, su primer gran restaurante en Miami. Ubicado en el barrio de Little River, el espacio combinaba raíces argentinas con una mirada contemporánea y llegó a ser incluido en la prestigiosa Guía Michelin en 2022. Sin embargo, pese al reconocimiento, el restaurante cerró definitivamente en marzo de 2024.

Pingüinos, el último negocio de Déborah del Corral

Lejos de abandonar la gastronomía, la artista creó luego Los Pingüinos, una “cantina de barrio” en formato pop-up. El proyecto tomó como inspiración los bodegones porteños y las tradicionales jarras de vino que le dieron nombre, con menús estacionales y preparaciones a la leña. Este formato le permitió continuar explorando la cocina desde un lugar más relajado y cercano.

Cómo fue la carrera de Déborah del Corral en los años 90

Mucho antes de convertirse en una referente de la gastronomía en Miami, Déborah del Corral fue una de las figuras destacadas del mundo del espectáculo argentino durante los años 90. Modelo, conductora y cantante, construyó una carrera versátil que la convirtió en una de las representantes de una generación marcada por su estilo libre y creativo.

Déborah del Corral sigue enfocada en su carrera como chef

Con el paso del tiempo, Déborah del Corral decidió alejarse de las cámaras y buscar nuevos horizontes fuera del país. Después de vivir en distintos lugares, encontró en Miami el escenario para comenzar una nueva etapa y desarrollar otras facetas de su perfil creativo. Allí también consolidó su relación con el productor musical Gustavo Menéndez y encontró en la gastronomía una manera de unir su sensibilidad artística con el oficio y sus propias raíces.