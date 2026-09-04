Así fue el cumpleaños de Theo, el hijo de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez: decoración de superhéroes y torta de cuatro pisos

Agustina Gandolfo compartió recientemente imágenes del festejo de cumpleaños de Theo, el hijo menor que tiene junto a Lautaro Martínez, y permitió conocer algunos de los detalles de la celebración. El pequeño cumplió tres años el pasado 7 de agosto, en una jornada que reunió a su familia y estuvo marcada por una particular temática.

Así fue el cumpleaños de Theo Martínez

Para la ocasión, sus padres eligieron una ambientación inspirada en los superhéroes, con una decoración especialmente pensada para los más chicos. Entre los protagonistas estuvieron algunos de los personajes más reconocidos, además de diferentes propuestas de entretenimiento que acompañaron la celebración.

La decoración de superhéroes que eligieron para Theo

El festejo del hijo de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez se realizó en un amplio salón completamente ambientado con la temática de superhéroes. La decoración tuvo como protagonistas los tonos azul, amarillo, rojo y beige, utilizados en diferentes arreglos orgánicos de globos que rodearon los distintos sectores del lugar.

También se destacaron figuras gigantes de personajes como Capitán América, Superman, Batman, Iron Man y el Hombre Araña. En uno de los espacios principales se colocó un cartel con el nombre de Theo y el número 3, en referencia a la edad que cumplió el pequeño. La propuesta se completó con diferentes espacios de juegos para los invitados. Los chicos pudieron disfrutar de un pelotero blanco de gran tamaño con tobogán, un castillo inflable, una estación de pintacaritas y tatuajes temporales.

La torta de cuatro pisos y la mesa dulce temática

Uno de los grandes atractivos de la celebración de Theo Martínez fue la torta de cuatro pisos, que siguió la misma temática elegida para toda la fiesta. La mesa dulce también tuvo diferentes preparaciones personalizadas para la ocasión. Hubo galletas con forma de la máscara del Hombre Araña y el nombre de Theo, además de paletas de fruta cortadas con figuras alusivas, cake pops, tartas de frutas, bocaditos de chocolate y vasitos con golosinas.

Dulces personalizados de súperheroes para el cumpleaños de Theo

Mientras los chicos disfrutaron de las diferentes actividades preparadas especialmente para ellos, los adultos contaron con una estación de café y bebidas. En las imágenes que compartió Agustina también se pudo ver a Lautaro, Nina y Theo juntos durante la celebración, con distintos momentos familiares que quedaron registrados como recuerdo de los tres años del pequeño.

Los mensajes de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez por el cumpleaños de Theo

El día del cumpleaños de Theo, Agustina Gandolfo le dedicó un especial mensaje a través de sus redes sociales. La influencer compartió una serie de fotografías familiares inéditas y describió a su hijo como un niño “todo terreno, bueno, simple y dulce”. Además, destacó sus ocurrencias diarias y le agradeció por la alegría que lleva a la casa con su personalidad.

Agustina Gandolfo y su hijoTheo

Lautaro Martínez, por su parte, también saludó a su hijo con una publicación especial. El delantero del Inter de Milán lo llamó cariñosamente su “torito” y su “superhéroe favorito”, y le dedicó unas palabras en las que reafirmó su amor incondicional y su intención de acompañarlo en cada etapa de su vida.