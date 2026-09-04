Debutó en El Puntero, fue nuera de Palito Ortega y hoy trabaja con estrellas de Hollywood: la vida de Ailín Salas

Ailín Salas inició su camino artístico en Argentina desde muy joven y rápidamente se convirtió en una presencia destacada con su debut en El Puntero, abriéndose camino entre el cine y la televisión. Su vida también estuvo vinculada a la familia de Palito Ortega, etapa que marcó un capítulo importante en su historia personal y profesional. Con el paso del tiempo, fue sumando proyectos que la llevaron a consolidarse en distintos géneros y a recorrer escenarios que ampliaron su carrera con producciones internacionales.

De ser nuera de Palito Ortega a triunfar en el exterior: El increíble presente de Ailín Salas

Ailín Salas nació en 1993 en Aracaju, Brasil, pero desde muy pequeña se radicó en Argentina, país donde desarrolló toda su vida y carrera artística. Su llegada temprana al mundo de la actuación marcó un camino singular. A los 12 años ya estaba trabajando en sets de filmación, lo que le permitió crecer en contacto directo con directores, actores y equipos técnicos. Su formación fue principalmente práctica e intuitiva, sin recurrir a métodos tradicionales, ya que siempre prefirió sumergirse en sus personales.

Ailín Salas

Su debut en cine llegó con la película XXY (2007), dirigida por Lucía Puenzo, que se convirtió en un referente del cine argentino contemporáneo. A partir de allí, el rostro de la actriz se volvió habitual en producciones de autor y en títulos que marcaron distintas etapas de la cinematografía local. Participó en El tesoro del portugués y La sangre brota, y más tarde protagonizó Dulce de leche, Mariposa y Un rubio, consolidándose como una actriz versátil y con gran capacidad para adaptarse a historias de fuerte carga dramática.

En televisión, Ailín Salas dejó huella con su debut en 2011 con El Puntero. Allí fue el inicio de un recorrido que la llevó a En terapia (2012), donde interpretó a Clara Salinas, una joven bailarina en crisis. Ese papel le valió una nominación al Premio Martín Fierro como Revelación y la consolidó como una figura emergente en la pantalla chica. Más tarde se sumó a Presentes, La última hora y Closet, y tuvo un rol destacado en El Tigre Verón. Cada uno de estos trabajos demostró su capacidad para moverse entre distintos géneros y formatos.

Ailín Salas

Su vida personal también estuvo ligada al mundo del cine. Entre 2011 y 2014 mantuvo una relación con el director Luis Ortega, con quien compartió proyectos y experiencias internacionales. Durante ese tiempo, protagonizó Lulu junto a Nahuel Pérez Biscayart, película que presentaron en el Festival de Cine de Roma. En aquella ocasión, caminó con el hijo de Palito Ortega, mostrando la complicidad que tenían tanto en lo personal como en lo profesional. Aunque la relación terminó, siempre mantuvieron un vínculo de respeto y afecto.

De Argentina a Hollywood: el salto internacional de Ailín Salas

El presente de Ailín Salas está marcado por Wild Horse Nine, una coproducción internacional dirigida por Martin McDonagh, reconocido por películas como Tres anuncios por un crimen y Almas en pena en Inisherin. La película combina espionaje y comedia negra, y se ambienta en 1973, en los días previos al golpe de Estado en Chile. La trama sigue a dos agentes de la CIA enviados a la Isla de Pascua, donde deben enfrentar conspiraciones y secretos mientras entran en contacto con jóvenes estudiantes rebeldes.

En este proyecto, la artista brasilera interpreta a una de esas estudiantes, compartiendo escenas con Mariana di Girolamo y estableciendo un vínculo clave con el personaje de Chris, encarnado por John Malkovich. Su rol es fundamental para el desarrollo de la historia, ya que junto a su compañera logra desviar los planes de los agentes y poner en riesgo la operación secreta. La película tuvo un estreno exitoso en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de pie; su lanzamiento está previsto para noviembre de 2026.

El elenco de Wild Horse Nine incluye figuras de gran trayectoria como Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey, lo que convierte a la producción en una de las apuestas más fuertes del año. Para Ailín Salas, la presentación de esta producción en Venecia significó un reconocimiento a su trabajo y un paso decisivo hacia la internacionalización de su carrera. Su presencia en un proyecto de esta magnitud confirma la evolución de una actriz que comenzó en producciones locales y hoy ratifica su presente en la industria internacional.

Ailín Salas, Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi y Parker Posey en el Festival de Venecia

Ailín Salas construyó una carrera que se fue ampliando con el tiempo y que hoy la ubica en un lugar destacado dentro del cine y la televisión. La actriz fue nuera de Palito Ortega entre 2011 y 2014, por su relación con Luis Ortega, uno de los hijos del artista. Con cada paso fue sumando experiencias que la llevaron de producciones locales a escenarios internacionales, consolidando un camino que continúa en expansión. A lo largo de los años, su nombre se fue vinculando a producciones de mayor alcance y a escenarios que fortalecen su proyección.

VDV