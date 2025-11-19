Jimena Barón engañó a su niñera y la sorprendió con un regalo que la hizo emocionar hasta las lágrimas

Jimena Barón volvió a protagonizar un emotivo momento en las redes sociales. Esta vez, la actriz compartió un video donde se ve que sorprende a Mari, quien fue su niñera y ahora lo es de sus hijos, con un regalo muy especial. El posteo cosechó miles de "likes" y emocionó a sus millones de seguidores.

El buen gesto de Jimena Barón para su niñera de toda la vida

Para Jimena Barón, la presencia de Mari en su vida cotidiana se convirtió en fundamental. La mujer no sólo fue quien la cuidó cuando era pequeña mientras su mamá trabajaba sino que años después comenzó a quedarse al cuidado de Morrison, el primer hijo que tuvo la cantante con su ex Daniel Osvaldo. Actualmente, es la niñera de Arturo, su bebé con Matías Palleiro, y también aceptó ser su madrina.

Debido al gran cariño que se tienen y al vínculo de familia que comparten, la artista no dudó en sorprenderla con un particular obsequio. En el clip que subió a su red social de Instagram, Jimena expresa mirando a cámara: "Vamos a hacerle una sorpresa a Mari". Luego mostró que escribió en varios papelitos "ganaste un viaje a Brasil". En este sentido, aclaró que el premio "sale o sale" debido a que todos decían lo mismo y no había chances de perder.

Al momento de jugar, Jimena Barón explicó a Mari que debía tirar una pelota pequeña y si caía en uno de los paquetes de papas fritas que tenía un regalo se lo llevaba. Tras acertar, la mujer bromeó entre risas: "Donde pongo el ojo, pongo la bala". Segundos después, la actriz le dio el papelito y le dijo: "Tu premio". Al leer lo que decía, ella quedó boquiabierta y comenzó a llorar de la emoción. "Ay no, me hiciste llorar... Gracias", expresó mientras Momo y Jimena observaban su reacción.

Al final del video, los tres se funden en un abrazo y aparece un texto que dice: "Nos vamos a Brasil (y Mari no conocía)". Así, la intérprete de La Cobra reveló que se irá de vacaciones al país vecino con su pareja, sus hijos y su niñera, a quien le obsequió el pasaje y la sorprendió de una ingeniosa manera.

A las pocas horas, su publicación superó los 100 mil "Me gusta" y cientos de mensajes de sus seguidores halagando su buen gesto. "Nos dio sorpresa, nos dio emoción", "Todos nos quedamos hasta el final para ver la emoción de Mari", "No puedo llorar con todos tus videos Jimena", "Sos lo máximo", fueron algunos de los tantos comentarios.

Jimena Barón reveló por qué decidió no mostrar la cara de su bebé, Arturo

Jimena Barón siempre se muestra muy activa en sus redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores, desde momentos de relajación hasta la intimidad de su familia. Pero desde la llegada de Arturo, hace cinco semanas, la artista se declinó por no mostrar la cara del bebé, revelando el porqué de esta decisión.

El segundo hijo de la modelo llegó el 13 de junio, fruto de su relación con Matías Palleiro, cambiando su rutina de firma vertiginosa. Desde allí, la artista se volcó, casi en su totalidad, a la maternidad activa, posteando fragmentos de su vida con el recién nacido, con Momo y su pareja. En sus publicaciones, se la ve amamantando, entrenando en casa y disfrutando de sus primeras vacaciones con ambos niños.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de todos, ya que, a pesar de mostrarse con Arturo, Jimena Barón nunca mostró la cara de su bebé. En las últimas horas, le dio la posibilidad a sus seguidores de realizarle preguntas en su Instagram, y entre las más repetidas estaba: “¿Por qué no muestras la carita de Arturo?”.

Ante esta situación, la ex Casi Ángeles fue clara: “Sentimos con el papá que ahora es demasiado chiquito (más allá de que aún le cambia la cara todos los días); preferimos que sea un poco más grande para tanta exposición. Obvio, lo vamos a mostrar más adelante; a mí me gusta compartir mi vida libremente. Tal vez sea un instinto de protección porque es demasiado pequeñito; ya se nos va a pasar cuando crezca”.

De esta forma, Jimena Barón dejó en claro que, lejos de ser una situación definitiva, tanto ella como Matías Palleiro prefieren guardarse este detalle con el fin de no sobreexponerlo. En la misma línea, explicó que lo ve también como la búsqueda de un equilibrio entre su deseo de compartir cada detalle, como es habitual en ella, y la necesidad de cuidar al pequeño de tan solo cinco semanas.