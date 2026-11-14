Así fue el baby shower de Estefi Berardi: festejo anticipado al aire libre, peloteros y una súper mesa dulce

Estefi Berardi vivió un fin de semana muy especial al celebrar el baby shower de su hijo Vincenzo, quien está cada vez más cerca de llegar a su vida. A través de sus redes sociales, la periodista compartió imágenes y detalles de una jornada llena de emoción, alegría y momentos inolvidables junto a sus seres queridos. Además de mostrar cómo fue la celebración, también reveló por qué eligió realizar el festejo cuando transita el sexto mes de embarazo y se adelantó a la llegada de su bebé con un encuentro pensado para compartir la felicidad de esta nueva etapa.

El baby shower de Estefi Berardi a tres meses de la llegada de Vincenzo

Este sábado 14 de noviembre, Estefi Berardi abrió las puertas de su intimidad y compartió con sus seguidores algunos detalles del baby shower que organizó para celebrar la llegada de su primer hijo junto a Félix Orsatti. A través de distintas imágenes y videos publicados en su cuenta de Instagram, la comunicadora mostró cómo fue la celebración, que estuvo marcada por una cuidada ambientación de ositos, propuestas recreativas y numerosos detalles pensados para agasajar a los invitados. El encuentro se desarrolló al aire libre y contó con distintos espacios especialmente preparados para disfrutar de una jornada a pura emoción y celebrar la dulce espera.

La deco al aire libre del baby shower de Estefi Berardi | Instagram

Entre los sectores que más llamaron la atención se destacaron los peloteros y los inflables, especialmente pensados para que los más chiquitos pudieran divertirse durante el festejo. La decoración también tuvo un lugar protagónico y aprovechó el entorno de la piscina para crear uno de los rincones más especiales: sobre el deck que bordea la pileta se colocó un cartel luminoso con la palabra “Baby”, formada por letras blancas y acompañada por luces cálidas que aportaron un clima acogedor.

Como era de esperarse, la mesa dulce fue otro de los grandes atractivos de la jornada. Allí se lució una imponente torta de dos pisos, cubierta con masa fondant y decorada con una temática de ositos en tonos pastel, principalmente celeste, blanco y marrón claro. A su alrededor se desplegó una amplia variedad de golosinas y propuestas dulces, entre las que se pudieron observar malvaviscos, gomitas, frascos de mermelada, moneditas y chips de chocolate blanco, además de pequeñas botellas estilo petaca con la inscripción “Un brindis por Vincenzo”.

Baby shower de Estefi Berardi | Instagram

El festejo también contó con diferentes propuestas recreativas para que los presentes fueran parte de la celebración y pudieran dejarle un obsequio cargado de significado al pequeño. Entre las actividades se destacó la pintura de baberos, una iniciativa que permitió a familiares y amigos intervenir estas prendas con dibujos, diseños originales y dedicatorias especiales.

Estefi Berardi explicó por qué organizó antes su baby shower

Por lo general, el baby shower es una celebración que se organiza durante las últimas semanas del embarazo, como una manera de agasajar a la futura mamá y darle la bienvenida al bebé que está por llegar. Sin embargo, Estefi Berardi decidió romper con esa costumbre y adelantar el festejo para realizarlo cuando transita el sexto mes de gestación. En este marco, explicó cuáles fueron las razones que la llevaron a organizar el encuentro con tanta anticipación.

“Arrancando el Baby shower de Vince y yo muerta de amor. De a poco les voy a ir mostrando todo lo que armamos. Ya siento que fue una buena decisión hacerlo casi de 6 meses en vez de a los 8 porque si ya me duele la lumbar ahora, no me quiero imaginar en dos meses”, escribió junto a un álbum de fotos que la tiene como protagonista. Con esta aclaración, dejó en claro que las molestias propias del embarazo, especialmente el dolor en la zona lumbar, fueron determinantes a la hora de elegir la fecha y disfrutar de este momento especial con mayor comodidad.

Estefi Berardi posando en su baby shower | Instagram

Con este baby shower, Estefi Berardi dio inicio a la cuenta regresiva para conocer a su primer hijo y compartió con sus seguidores parte de la intimidad de una fecha que decidió organizar a su manera. Además, dejó en claro que, más allá de las tradiciones, priorizó su bienestar físico para poder disfrutar plenamente de cada momento del festejo.