Estefi Berardi compartió los nuevos avances de la habitación de su hijo Vincenzo: empapelado planisferio kids y un sillón XL para amamantar

La llegada de un primer hijo genera una revolución interna muy profunda y también muchas ganas de planificar cada rincón del hogar. En ese camino de pura ilusión, Estefi Berardi comparte con sus seguidores cada avance de la ambientación del dormitorio de Vincenzo. Con un estilo definido que prioriza la funcionalidad sin perder una pizca de ternura, la conductora muestra una propuesta de decoración moderna y cálida, pensada tanto para el descanso del bebé como para el bienestar diario de los adultos en esta nueva etapa.

Estefi Berardi mostró los cambios del cuarto de Vincenzo

Estefi Berardi: Un mapa gigante que despierta la imaginación

El sector principal de la habitación del hijo de Estefi Berardi tiene como protagonista indiscutido a un mural empapelado con un diseño de planisferio infantil que cubre toda la pared de fondo. Este revestimiento, trabajado en una gama de grises suaves, blancos rotos y trazos delicados, integra animales autóctonos de cada continente, avionetas de época y globos aerostáticos que le aportan un toque mágico, lúdico y muy didáctico al ambiente.

Estefi Berardi mostró los cambios en el cuarto de Vincenzo

La elección de una paleta de colores tan neutra resulta clave porque genera una gran amplitud visual y asegura una luminosidad constante, algo fundamental para un espacio destinado al descanso. Además, los dibujos sutiles estimulan la curiosidad visual del pequeño sin saturar el espacio, logrando una estética contemporánea que se aleja por completo de los típicos tonos celestes estridentes o recargados. La textura del material elegido aporta una terminación mate muy elegante, típica de las producciones de diseño de interiores actuales.

Así arrancó Estefi Berardi con el armado del cuarto de Vincenzo

Confort absoluto por Estefi Berardi: el sillón XL para las horas de lactancia

Contra la pared del planisferio se ubica un amplio sillón tapizado en terciopelo gris, diseñado en un formato extragrande muy cómodo. Este mueble se convierte rápidamente en el corazón práctico de la habitación. Su tamaño generoso, sumado a sus almohadones mullidos, ofrece el soporte anatómico necesario para las largas horas de lactancia, los momentos de lectura nocturna y los abrazos de contención que requiere un recién nacido.

Estefi Berardi en el cuarto de Vincenzo súper avanzado, con el empapelado como protagonista

Estefi Berardi eligió un sofá de estas dimensiones demostrando que la prioridad pasa por la comodidad absoluta de ella y Vincenzo durante los primeros meses de crianza. A su lado, la disposición del espacio permite sumar accesorios útiles, organizadores y juguetes didácticos que ya forman parte de la ambientación previa. La combinación del tapizado suave con la textura de la pared genera un contraste visual muy equilibrado y sofisticado.

Estefi Berardi: Minimalismo funcional y detalles en pleno armado

Lejos de sobrecargar el cuarto con mobiliario innecesario o adornos excesivos, la propuesta decorativa mantiene una línea despejada donde cada elemento cumple una función específica. Los pisos de madera clara aportan una cuota indiscutible de calidez y se complementan a la perfección con la carpintería general y los accesorios modernos del hogar.

Estefi Berardi eligió un sofá XL para la lactancia

Con los preparativos en marcha y los últimos detalles por definir antes del nacimiento, el cuarto del hijo de Estefi Berardi refleja una combinación perfecta entre diseño actual, practicidad y la calidez hogareña indispensable para recibir a un hijo. Es un proyecto que inspira a muchas madres primerizas a apostar por espacios versátiles, estéticos y, sobre todo, muy confortables para el día a día.