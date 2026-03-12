La mayoría de edad le abrió nuevas puertas a Bautista Vicuña, quien comienza a trazar su propio camino en el ambiente. En esta oportunidad, el hijo mayor de Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña mostró su intensa rutina de entrenamiento de cara a una gran aspiración: formar parte de la cuarta edición de Párense de Manos, el popular evento de streaming organizado por Lucas "Luquitas" Rodríguez.

Bautista Vicuña pide pista en el ring de Párense de Manos

Bautista Vicuña mantiene intacta su pasión por el boxeo. Así lo dejó en claro a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde mostró parte de su exigente entrenamiento. En el clip se lo puede ver realizando un ejercicio de coordinación luego de golpear y esquivar una mini bolsa de boxeo sujeta por dos tiras elásticas, una práctica que exige precisión, velocidad y reflejos.

Bautista Vicuña | Instagram

Bajo la atenta mirada de su entrenador, el mayor de los hermanos Vicuña deja en evidencia su destreza en kickboxing. Aunque por momentos la concentración le impide escuchar las indicaciones de su coach, el joven se mantiene enfocado en la práctica. “Acá te tenés que cansar”, lo alienta el profesional mientras continúa con la rutina. En el propio recorte audiovisual, Bautista agregó con humor: “El déficit de atención se nota”.

Sin embargo, este detalle no parece ser un obstáculo para sus aspiraciones deportivas. Por el contrario, el joven se muestra decidido a dar un paso más y medirse en el ring. “Estoy para presentarme sea con quien sea, Streaamers, actores, creadores de contenido, Butta, etc”, escribió entusiasmado al compartir el video con sus seguidores.

Bautista Vicuña | TikTok

Bautista Vicuña va por su nueva meta

Con este recorte de su entrenamiento, Bautista Vicuña busca también consolidar una comunidad virtual que lo acompañe en su nuevo objetivo: subirse al ring más popular del streaming argentino. En las imágenes se lo ve visiblemente cansado, jadeando después de cada secuencia de golpes y movimientos, pero sin bajar los brazos. La constancia y la disciplina quedan en evidencia en cada ejercicio, mientras continúa puliendo su técnica.

Más allá de ser el hijo de dos figuras muy conocidas del espectáculo, el influencer parece decidido a construir su propio recorrido. A través del deporte y de las redes sociales, busca mostrar sus intereses personales y marcar una identidad propia dentro del mundo digital.

Con más de 18,1 mil seguidores en TikTok, Bautista Vicuña comienza a consolidar una audiencia que sigue de cerca sus avances en el entrenamiento y su entusiasmo por el boxeo. En un escenario donde el streaming y los eventos deportivos híbridos ganan cada vez más popularidad, su nombre empieza a circular entre los posibles aspirantes al ring. Si finalmente logra formar parte de la próxima edición de Párense de Manos, el joven no solo tendrá la oportunidad de medirse frente a otras figuras del mundo digital, sino también de demostrar que su lugar en el ambiente no depende únicamente de su apellido, sino de su esfuerzo, su preparación y sus propias ambiciones.

