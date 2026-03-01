Benjamín Vicuña festejó los 18 años de su hijo Bautista y contó un detalle desconocido sobre su nacimiento: "Te amo y admiro"

Este sábado 28 de febrero, Benjamín Vicuña emocionó a todos sus seguidores con un tierno posteo de un inédito álbum de fotos de su hijo Bautista quien cumplió 18 años. Su cuenta personal de Instagram fue la plataforma ideal para que el actor le realice un sentido homenaje a su heredero que acaba de alcanzar la mayoría de edad. Estas palabras causaron la reacción de los usuarios, incluso contó con el like de Pampita.

Benjamín Vicuña contó el secreto mejor guardado de Bautista

Bautista Vicuña integra el grupo de personas que nacieron un 29 de febrero, conocido popularmente como año bisiesto. Esto generó un doble festejo por parte de sus allegados y seres queridos. Mientras el mismo adolescente de 18 años bromeó: “La verdad es que ni cumplo años este año”, Benjamín Vicuña lo agasajó con un sentido posteo en su feed. Para ello, creó un álbum de fotos con las distintas etapas de la vida del joven, incluida una foto con su hermanita fallecida Blanca.

Álbum de fotos de Bautista Vicuña | Instagram

“Una madrugada de tormenta naciste como un rockero. Corrieron todos por tu llegada, iluminaste fuerte ese día y así el resto de tus días”, comenzó escribiendo recordando su llegada al mundo. En este marco, el dramaturgo contó un secreto desconocido para el público: “En medio de la alegría, pedí un marcador y dibujé una B en tu pie izquierdo y te marqué como a un ternerito, para que nada ni nadie nos pudiera separar nunca”. Esta acción, con el correr del tiempo, tomó sentido para su heredero. “En ese mismo pie izquierdo hoy tienes un tatuaje en honor a tu abuelo. De eso se trata la vida, de homenajear a los que llegan y a los que estuvieron”, reveló.

Álbum de fotos de Bautista Vicuña | Instagram

La emoción de ver crecer a Bautista Vicuña

Este post cargado de emoción por ver a Bautista alcanzar la mayoría de edad, llevó a Benjamín Vicuña a atesorar cada uno de los momentos vividos a su lado. “Pisaste fuerte desde el principio y te acompaño a menos de un metro, en silencio, en libertad, pero estoy a tu lado siempre”, expresó. Acto seguido, dejó en claro que, pese a la autonomía propia de la edad, su figura paterna sigue intacta. “No me canso de escuchar tus sueños, que ya son los míos, no me canso de mirar tus fotos de niño, que ya son recuerdos y raíces del hombre grande y fuerte que eres hoy. Feliz cumpleaños, Bautista, lo mejor está por venir”, aseguró.

Álbum de fotos de Bautista Vicuña | Instagram

Finalmente, sintetizó todos sus sentimientos en una frase sumamente significativa para ambos: “Te amo y admiro profundamente. Eres un ser único y especial, un caballero de capa y espada, un bailarín del ring, un hijo que le enseña al padre como luchar, reír y vivir”, cerró. Cabe destacar que, el intérprete extranjero y el streamer comparten no sólo momentos padre e hijo, sino que también encabezaron proyectos en común que los tuvo a los dos como modelos de una campaña publicitaria de fragancias masculinas, dejando en claro que su unión trasciende las fronteras del plano íntimo al ámbito público.

Como era de esperarse, el posteo de Benjamín Vicuña se llenó de miles de “Me gusta” y comentarios de cariño por parte de celebridades famosas y personas que siguen de cerca a los hijos del actor chileno. Entre ellos, se destacó la presencia virtual de Pampita quien reaccionó a esta declaración de amor hacia su hijo. Sin dudas, un cumpleaños especial no sólo por el día en el que nació Bautista, sino por el hecho de tener el apoyo y el cariño incondicional de sus padres.

