Benjamín Vicuña, "persona no grata" en un reconocido restaurant de Buenos Aires

Benjamín Vicuña enfrente una particular acusación en su contra y en LAM (América TV) se encargaron de brindar los detalles. Si bien el actor se muestra enfocado en sus compromisos laborales y se mantiene alejado de las polémicas, este rumor llamó la atención y generó revuelo.

El escándalo que protagonizó Benjamín Vicuña en una salida con sus compañeros de elenco

Mientras se prepara para subir al escenario con su nuevo proyecto teatral, Benjamín Vicuña quedó en el centro de un rumor que generó revuelo. En las últimas horas trascendió una versión que habría ocurrido durante una salida con sus compañeros del elenco de Secreto en la montaña y personas de su círculo cercano. Según contaron en LAM, el artista no habría terminado la noche de la mejor manera y los presentes en el sitio corrieron la información de lo sucedido.

Pepe Ochoa fue el encargado de contar en el ciclo de espectáculos que Benjamín Vicuña planeaba un encuentro distendido pero que algo terminó derivando en una situación tensa. Al principio, el periodista no quiso revelar el nombre de la persona en cuestión pero sí contó que se convirtió en una "persona no grata" en un reconocido sitio gastronómico de Buenos Aires.

"Fue el famoso con su nuevo elenco. Esperaban seis, fueron catorce. Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar", comenzó Pepe Ochoa. Sin embargo, contó que Benjamín Vicuña se sentó con sus colegas y no se preocupó. El escándalo surgió cuando llegó el momento de abonar lo que habían consumido ya que no cubría a todas las personas allí presente.

"Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron", agregó sobre cómo se resolvió el problema. Lo cierto es que el haberse ido sin pagar les dejó una sensación amarga a los dueños del lugar. Tanto es así que ahora "es persona no grata" de acuerdo a lo que informó el integrante de LAM.

La reacción de Benjamín Vicuña tras su cruce con los empleados del restaurante

Los detalles generaron sorpresa en el estudio pero mucho más cuando reveló que se trataba de, nada más ni nada menos que, Benjamín Vicuña. Por esta razón, Pilar Smith comentó: "Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él". Luego, consultó si realizó algún posteo para cumplir con el canje pactado. "No hizo nada", respondió Pepe Ochoa.

Lo cierto es que hasta el momento, Benjamín Vicuña no habló de la fuerte acusación en su contra y, además, es la primera vez que trasciende una versión de este tipo. Cabe aclarar que Esteban Lamothe es parte de Secreto en la Montaña pero, de acuerdo a lo contado en el programa, él no habría formado parte de la polémica reunión.

En resumen, trascendió que Benjamín Vicuña invitó más personas a un reconocido restaurante donde tenía un canje y al no querer pagar llegó a acuerdo de abonar solo las bebidas. No obstante, esto no fue suficiente y fue considerado "persona no grata" por lo que no quieren volver a recibirlo.