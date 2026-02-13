Beto Casella defendió a Joe Fernández tras sus dichos homofóbicos contra un bailarín del Teatro Colón: "Es un personaje"

La controversia estalló luego de que Joe Fernández, integrante de Nadie Nos Para, realizara comentarios homofóbicos contra Valentino Fresno, joven bailarín del Teatro Colón. El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una fuerte indignación en el ambiente artístico y mediático.

Ante la repercusión, que incluyó el respaldo público de Julio Bocca hacia el bailarín, Beto Casella decidió pronunciarse al aire y defender a su compañero. Aunque Joe Fernández no estuvo presente en el programa por compromisos laborales, el conductor dedicó varios minutos a explicar lo sucedido y a contextualizar los dichos.

La defensa de Beto Casella

Durante el ciclo radial, Beto Casella intentó justificar las expresiones de su colega al señalar que forman parte de una dinámica interna del programa: “Los programas de radio tienen una vida interna, propia, que los oyentes conocen”, planteó. En esa línea, agregó: “Entonces, saben quién es el que hace de vulnerable, el que él tiene un personaje de anti lenguaje inclusivo y los oyentes lo joden con eso, y medio que (Joe Fernández) a veces se hace como el homofóbico pero es todo un personaje”.

Beto Casella también fue enfático al despegarse de cualquier postura discriminatoria: “Yo no trabajaría con alguien que tiene esto de homofóbico”. Y volvió a insistir en que se trató de un código compartido con la audiencia habitual del ciclo: “Son lenguajes internos que el oyente conoce porque además nos siguen hace años”.

La versión de Joe Fernández y el cierre de la polémica

Sobre una posible disculpa pública, Beto Casella fue cauto: “Él verá si tiene que pedir disculpas, no sé”. Sin embargo, aseguró conocer bien a su compañero y defendió su integridad: “Me consta porque lo conozco bastante y no tiene ni esto homofóbico ni solo se lo permitiría...”.

Además Beto Castella, reveló cuál fue la explicación que le dio Joe Fernández tras el escándalo: “Es más, a mí me dice que estaba jodiendo con alguien del chat que lo jode siempre a él y que le estaba tirando, que no estaba dirigiéndose al video, que ni llegó a ver el video de YouTube”. Finalmente, cerró su descargo dejando en claro que no pretendía esquivar el tema, dejando la puerta abierta a una aclaración de su compañero.