Denunciaron a Franco, el hijo de Beto Casella: "Es grave"

Franco, el hijo de Beto Casella, fue mencionado en una denuncia que generó repercusiones y cuya carátula se describe como "grave". El documento presentado incluye detalles sobre situaciones laborales y reclamos que lo involucran directamente, en un contexto que ahora forma parte de la agenda pública.

Franco, el hijo de Beto Casella, recibió una grave denuncia

Franco, el hijo de Beto Casella, aparece en un escrito legal que lo señala en el marco de una denuncia considerada seria. El relato de la denunciante expone episodios ocurridos en el ámbito laboral y suma elementos que se encuentran bajo revisión. El documento incluye referencias a situaciones específicas y a consecuencias que, según lo narrado, derivaron en un desenlace laboral.

Beto y Franco Casella

En las últimas horas, Juan Etchegoyen en Mitre Live dio a conocer detalles de un documento firmado por Valentina María Kurchan, excompañera de trabajo de Franco. La carátula del escrito es por acoso laboral y, según lo relatado, se trata de una situación que la denunciante calificó como grave.

El periodista explicó que la denuncia incluye varios papeles y que en ellos se detalla tanto un reclamo económico como situaciones de acoso laboral. “Como verás, son varios los papeles de la denuncia que es grave. En el escrito, Valentina hace un reclamo de dinero para que se le abone el mes de septiembre por lo trabajado y luego denuncia que sufrió acoso laboral por parte del hijo de Beto”, leyó.

En el documento que le llegó a Juan Etchegoyen, la productora describe distintos episodios que, según su relato, ocurrieron durante su vínculo laboral con Franco Casella. “Denuncia situación de acoso laboral perpetrada por Franco Casella, que en al menos dos ocasiones se dirigió hacia mí a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera y a partir de ahí empezó a ignorarme”, detalló el presentador.

El reclamo económico y la fuerte denuncia contra Franco Casella

En este contexto, Valentina María Kurchan afirma que estos episodios afectaron su desempeño y generaron un clima laboral difícil. Según lo leído por Juan Etchegoyen, el relato continúa con un segundo incidente que habría sucedido al final de un programa. “El segundo incidente sucedió al final de un programa, comenzó a gritarme y comenzó a acercarse en forma amenazante y con los puños cerrados diciéndome, entre otras cosas, ‘pensás que te voy a pegar’ y eso generó un daño moral que me vio afectada”, expresó.

Franco Casella

Además de los episodios de acoso laboral, la denunciante incluyó en la carta documento un reclamo económico. Según lo relatado, solicita el pago correspondiente al mes de septiembre por las tareas realizadas. El escrito también menciona que la desvinculación laboral se produjo como consecuencia directa de los hechos denunciados.

“Esta carta documento en la que se reflejan los dichos de la denunciante culpa a Franco, que fue despedida por su culpa, dice textual que fue por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto”, concluyó el periodista al leer la denuncia. El relato de Valentina María Kurchan expone situaciones que ella considera graves y que ahora forman parte de un proceso formal.

Franco Casella

Franco, hijo de Beto Casella, quedó mencionado en una denuncia que fue presentada con la carátula de acoso laboral y que se describió como grave. El documento firmado por la denunciante expone situaciones vinculadas al ámbito laboral y señala directamente al actor involucrado.

VDV