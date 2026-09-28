Soy Rada contó cómo fueron sus primeros pasos en la magia: “Me emancipé a los 15 años”

Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada, visitó el programa conducido por Juana Viale en eltrece y compartió detalles sobre el inicio de su carrera artística. Con la espontaneidad que lo caracteriza, el comediante repasó su juventud y explicó cómo construyó su camino en el mundo del espectáculo desde muy chico.

Soy Rada pasó por la mesa de Juana Viale y habló de sus inicios

Soy Rada: La decisión de independizarse a corta edad

Durante la charla en la mesa, Agustín Aristarán sorprendió al relatar el momento en el que decidió dar un paso fundamental hacia su adultez legal y laboral. "Me emanciparon a los 15, 16 para poder hacer facturas porque yo me había armado un grupo de magos que trabajaba para mí", explicó. El objetivo principal de ese grupo era animar fiestas y eventos sociales. Según comentó, la demanda laboral requería una estructura formal de facturación que en ese momento solo podía resolver mediante la emancipación.

En este marco, recordó que sus compañeros de equipo eran incluso más grandes que él, aunque funcionaban bajo una dinámica autogestionada. "Había un par de magos adolescentes y estudiaba malabares, iba a pantomima, teatro, danza y canto", detalló sobre su formación artística en aquella etapa.

Además, reconoció que en Bahía Blanca no existía una oferta formal de formación en magia en ese entonces, por lo que su aprendizaje comenzó con algunos trucos básicos y mucha práctica autodidacta. "Yo me transformé en mago sin ser mago, no era mago", confesó entre risas.

Soy Rada y el rol de sus padres y el estudio

El costado familiar también tuvo un espacio central en la entrevista. Soy Rada recordó con humor cómo sus padres manejaban las llamadas de los clientes cuando él debía cumplir con sus obligaciones escolares. "Cuando yo iba a la escuela, mis viejos llamaban a los clientes para decirles: 'Agustín no va porque debe matemática'", relató sobre el estricto pacto familiar.

Soy Rada también habló del rol de sus padres

Ante la consulta sobre cómo equilibraba ambas responsabilidades, Soy Rada resumió la postura de su entorno con una frase directa: "Rendís matemática y vas a hacer todas tus fiestas infantiles". Hoy, aquel adolescente que se emancipó para facturar shows infantiles recuerda que el camino al éxito se construye paso a paso.