Las botas slouchy marrones de Mariana Fabbiani que son tendencia absoluta esta temporada 

Mariana Fabbiani volvió a marcar tendencia con un look en tonos tierra que combina elegancia y comodidad de los básicos de la primavera-verano. La conductora apostó por un conjunto monocromático que destaca por su simpleza bien pensada y por un accesorio clave que ya se instaló como favorito entre las fashionistas: las botas slouchy marrones.
Con un par de botas slouchy, Mariana Fabbiani deslumbró con su look monocromático. La conductora de DDM (América TV) apostó por un conjunto que es tendencia absoluta en esta temporada de primavera-verano.
El foco del estilismo estuvo en el calzado de caña arrugada, un diseño relajado que aporta movimiento y suma un toque boho chic a cualquier outfit. En esta ocasión, Mariana Fabbiani eligió un modelo en tono chocolate profundo, con punta levemente afinada y taco cómodo, ideal para estilizar la figura sin resignar confort. Las slouchy boots se convirtieron en un infaltable de la temporada gracias a su versatilidad y a su capacidad para elevar incluso los looks más simples.
Para acompañarlas, la conductora llevó un conjunto de dos piezas confeccionado en gamuza suave: un top recto con breteles finos y una minifalda al tono que resalta sus piernas y potencia el efecto estilizador del total brown. La textura aterciopelada de la gamuza, sumada a la paleta cálida, crea un look sofisticado pero con un aire relajado, perfecto para transitar desde el día hacia la noche.
Con ondas naturales, accesorios dorados sutiles y un maquillaje luminoso, Mariana Fabbiani vuelve a demostrar por qué es un referente de estilo: interpreta las tendencias con naturalidad y confirma que las botas slouchy marrones son el calzado imprescindible de esta temporada.