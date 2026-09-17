Brad Pitt e Inés de Ramón: los mejores looks de la nueva pareja favorita de Hollywood 

Brad Pitt e Inés de Ramón volvieron a mostrarse juntos y sus elecciones de moda no pasaron desapercibidas. La pareja combina elegancia, sofisticación y un estilo relajado que se vuelve centro de atención. En cada una de sus apariciones públicas, ambos dejan en claro que también comparten una particular mirada sobre la moda, con looks que van de la sastrería al glamour y el estilo casual.

Los looks más destacados de Brad Pitt e Inés de Ramón en alfombras rojas y eventos

Brad Pitt e Inés de Ramón se convirtieron en una de las parejas que más miradas atraen en cada aparición pública. Aunque suelen mantener su relación alejada de los flashes, cuando asisten juntos a un evento sus looks rápidamente se convierten en protagonistas.

En los últimos meses, el actor y la modelo fueron vistos en diferentes escenarios y con estilos completamente distintos: desde las alfombras rojas de las películas de Brad Pitt hasta una de las citas deportivas más importantes del calendario internacional. Su aparición más reciente fue durante el estreno mundial de Heart of the Beast, el nuevo proyecto cinematográfico protagonizado por el artista, que tuvo lugar el 16 de septiembre en Franklin, Tennessee.

Los looks más destacados de Brad Pitt e Inés de Ramón en alfombras rojas y eventos



Para la ocasión, Brad Pitt sorprendió con un conjunto estampado de camuflaje, compuesto por pantalón y chaqueta, que llevó con una camiseta verde debajo y anteojos de sol. La expareja de Angelina Jolie apostó así por una estética masculina, descontracturada y vinculada con la temática del film, que cuenta la historia de un oficial de Fuerzas Especiales y su perro de combate tras sufrir un accidente aéreo en Alaska.

A su lado, Inés de Ramón eligió el contraste absoluto: un vestido largo en tono beige, vaporoso y de inspiración romántica, con varias capas, encaje y transparencias sutiles. El diseño con escote en V y fino lazo pertenece a Chloé y se destacó por su silueta etérea.

Los looks más destacados de Brad Pitt e Inés de Ramón en alfombras rojas y eventos



Uno de los looks más recordados de la pareja fue el que llevaron durante el estreno de F1 en Nueva York, en junio de 2025. En aquella oportunidad, Brad Pitt apostó por un traje azul marino de doble botonadura, combinado con camisa blanca y zapatos de vestir. Sin corbata y con algunos botones de la camisa abiertos, consiguió darle un aire más relajado a un estilismo clásico.

Inés de Ramón, por su parte, se inclinó por una propuesta mucho más etérea: un conjunto en azul hielo, formado por una prenda superior de transparencias y una falda larga plisada con detalles de plumas. Su atuendo se completó con una pequeña cartera al tono y joyas delicadas. El resultado fue una combinación cromática en la que ambos mantuvieron estilos diferentes, pero lograron una armonía visual gracias a la paleta de tonos fríos.

Días después, la pareja volvió a caminar junta por una alfombra roja, esta vez en Londres para la premiere europea de F1. Brad Pitt se alejó del clásico traje negro y eligió un imponente traje verde oscuro de doble botonadura, con una silueta amplia y un pañuelo satinado alrededor del cuello. La propuesta combinó sastrería tradicional con un aire retro y relajado.

Los looks más destacados de Brad Pitt e Inés de Ramón en alfombras rojas y eventos



Inés de Ramón llevó todas las miradas con un vestido de Fendi en tono plateado, completamente bordado con lentejuelas y microcristales. El diseño, de hombros descubiertos y silueta sofisticada, fue acompañado por un bolso de la misma firma y accesorios de diamantes.

El cuarto estilismo corresponde a una ocasión completamente diferente: la final masculina del US Open 2026, disputada el 13 de septiembre en Nueva York. Para esta cita deportiva, Brad Pitt dejó de lado la sastrería y apostó por un look más casual, con camisa azul, pantalón de jean, gorra y anteojos de sol. Inés de Ramón, en cambio, llevó un conjunto de inspiración urbana: jean de tiro alto y una blusa blanca con detalles bordados, además de complementos que elevaron la propuesta.

Los looks más destacados de Brad Pitt e Inés de Ramón en alfombras rojas y eventos

La historia de amor de Brad Pitt e Inés de Ramón

Brad Pitt e Inés de Ramón están juntos desde fines de 2022, aunque durante los primeros años mantuvieron su vínculo con un perfil muy bajo. La estrella estadounidense y la empresaria hicieron su debut oficial como pareja en una alfombra roja en 2024 y, desde entonces, comenzaron a mostrarse de manera más frecuente en eventos públicos.

Inés de Ramón es diseñadora y ejecutiva de joyería y anteriormente estuvo casada con el actor Paul Wesley. Brad Pitt, por su parte, estuvo casado con Jennifer Aniston y Angelina Jolie. En 2025, la pareja comenzó a convivir y en 2026 sus apariciones públicas se volvieron cada vez más frecuentes. Entre ellas estuvieron el Festival de Cannes, el Abierto de Francia y, más recientemente, el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce.

Inés de Ramón y Brad Pitt

De esta manera, los mejores looks de la nueva pareja favorita de Hollywood se caracterizan por su particular forma de combinar sus estilos: él, entre la sastrería relajada y el look casual; ella, entre el romanticismo, el glamour y las tendencias de alto impacto.