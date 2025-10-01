Cairo, el hijo de Eva de Dominici, sorprendió a todos con su increíble talento durante una celebración privada en Buenos Aires. En medio de un evento familiar, su participación espontánea generó comentarios entre todos los presentes y dejó una imagen que muchos destacaron por su habilidad.

Con su increíble talento, Cairo, el hijo de Eva de Dominici, se robó todas las miradas

Eva de Dominici volvió a Buenos Aires para participar de un casamiento y compartió con sus seguidores una serie de imágenes que retrataron distintos momentos de su estadía en la ciudad. En las fotos se la vio disfrutando de reuniones familiares y paseos. Sin embargo, su hijo Cairo se robó todas las miradas durante la fiesta por su increíble talento.

Eva de Dominici

La actriz, que reside en Estados Unidos desde hace varios años, aprovechó su visita para reencontrarse con su entorno más cercano. En medio de la celebración, su hijo se animó a mostrar su habilidad para el baile frente a los invitados. El momento fue registrado por la artista, quien lo compartió en sus redes sociales.

En la grabación de Eva de Dominici se distinguía al menor de 5 años realizando un paso de break dance que llamó la atención por su coordinación y energía. Se lo podía ver girando sobre su propio cuerpo en el piso, en una secuencia que generó aplausos y sonrisas entre los asistentes.

Eduardo y Cairo Cruz

En las imágenes que compartió la artista en sus redes sociales se apreciaron distintos fragmentos de su paso por Buenos Aires, incluyendo momentos junto a Cairo y su pareja. Además, disfrutó de momentos con su abuela, reviviendo recuerdos e historias familiares.

Aunque Eva de Dominici no hizo comentarios específicos sobre el baile, las fotos del evento dejaron ver la participación activa de Cairo en la celebración. Cabe destacar que el niño nació en 2019 y desde entonces es parte de la vida pública de la actriz, aunque siempre bajo un marco de cuidado y privacidad.

En esta ocasión, su aparición en el casamiento generó comentarios por su soltura y entusiasmo al sumarse a la pista de baile. La escena se dio de manera distendida, sin preparación ni coreografía, lo que reforzó el carácter espontáneo del momento. La celebración reunió a familiares, amigos y colegas, en un entorno que permitió compartir momentos destacados.

Eva de Dominici mantiene una carrera activa en el exterior, con proyectos en cine y televisión. Su regreso a Buenos Aires fue breve, pero permitió reencontrarse con su entorno y pasar días de descanso junto a su hijo. Las imágenes que publicó reflejaron distintos aspectos de su visita, desde paseos hasta fiestas.

Eva de Dominici

Cairo, el hijo de Eva de Dominici, sorprendió a todos con su increíble talento en una celebración que reunió a familiares y amigos. Su participación espontánea en la pista de baile, con un paso de break dance, quedó registrada como uno de los momentos destacados del encuentro.

