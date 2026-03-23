Una psicóloga sentencia a Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Es un factor de riesgo en salud mental"

En medio del revuelo por el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, una voz profesional se metió de lleno en el debate con una lectura que incomoda: no es solo un conflicto mediático, es un síntoma. La psicóloga Flor Rodríguez (@psiflorrodriguez) analizó el caso y lanzó una definición contundente: ciertas formas actuales de vincularse ya son “un factor de riesgo en la salud mental”. Lejos del chisme, su planteo apunta a algo más estructural: cómo se rompen hoy los vínculos. “No podemos ir por la vida creyendo que las personas son descartables”, advirtió, marcando el eje de su reflexión. En ese sentido, puso el foco en la dificultad creciente para sostener conversaciones incómodas y necesarias.

Tini Stoessel y Emilia Mernes: los valores como punto de quiebre

Según explicó la psicóloga en uno de sus videos de Instagram, uno de los grandes problemas actuales es la tendencia a evitar el conflicto en lugar de atravesarlo. En vez de hablar, muchas personas optan por el silencio, el distanciamiento o incluso el “ghosteo”. Esa decisión, que parece más fácil en el corto plazo, termina complejizando el proceso emocional. “El duelo es más difícil y el otro se queda sin entender qué pasó”, señaló. Así, las preguntas sin respuesta y el malestar quedan abiertos para ambos lados del vínculo.

Emilia y Tini

En su análisis, la especialista introduce una clave central para entender este tipo de rupturas: los valores. “Podés compartir gustos, hobbies o intereses, pero si no compartís valores, eso puede ser exactamente lo que te separe”, explicó. A diferencia de lo superficial, los valores son estables y no suelen modificarse con el tiempo. Por eso, cuando entran en tensión, el vínculo empieza a resquebrajarse de forma más profunda. No se trata de diferencias menores, sino de límites que dejan de ser negociables.

Desde esa perspectiva, el conflicto entre Tini y Emilia no se reduce a un episodio puntual ni a una traición aislada. Lo que aparece es un desacople en aquello que sostenía la relación en un nivel más estructural. “No se trata de que una sea buena y la otra mala”, aclaró la especialista. En cambio, plantea que en algún momento dejaron de compartir ese punto en común y, cuando eso ocurre, el vínculo entra en crisis y muchas veces termina por romperse.

Tini Stoessel y Emilia Mernes: el duelo invisible de una amistad

Uno de los puntos más contundentes de su análisis tiene que ver con el duelo en las amistades. A diferencia de otras pérdidas, no existen rituales de cierre socialmente establecidos. No hay despedidas formales ni espacios claros para procesar lo que termina. “Es un duelo que no tiene nombre”, definió. Esa falta de reconocimiento hace que muchas veces el dolor quede minimizado o invisibilizado.

En tiempos digitales, además, la ruptura se vuelve más ambigua y silenciosa. Un “dejar de seguir” puede funcionar como señal de corte, pero no como instancia de elaboración emocional. “No hay charla de cierre, y por eso son de los duelos más difíciles de transitar”, explicó. Incluso, en las últimas apariciones públicas, Tini dejó entrever enojo, lo que evidencia que el proceso sigue abierto. Ese tipo de emociones residuales confirma que la herida no está del todo cerrada.

A esto se suma otro punto incómodo que la psicóloga no esquiva. “El hate le está cayendo completo a Emilia, pero los vínculos son de a dos”, advirtió. Con esa frase, desarma la lógica simplista de buscar un único responsable. En toda relación hay dinámicas compartidas que también deben revisarse. Y ahí aparece una pregunta clave: ¿qué lugar ocupa cada uno en la ruptura?

Lejos de dar respuestas cerradas, la psicóloga Flor Rodríguez propone abrir interrogantes que invitan a la reflexión. ¿Se habló realmente de lo que pasó entre ellas? ¿Había acuerdos claros o expectativas implícitas que nunca se pusieron en palabras? ¿Los valores estaban alineados o ya había señales de quiebre previas? Y, sobre todo, plantea una inquietud más profunda: ¿cuántas relaciones se pierden hoy no por lo que sucede, sino por la incapacidad de decirlo?