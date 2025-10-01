"La vida es frágil", la hermana de Thiago Medina dio detalles sobre el nuevo cuadro de salud

Desde el 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Morena, luego de sufrir un accidente al momento que se trasladaba en su moto. Su salud es motivo de gran preocupación, al presentar un cuadro crítico, principalmente por la dificultad pulmonar, según consignó su entorno.

Sin embargo, en los últimos días, familiares y amigos de Thiago Medina informaron que hubo un gran cambio en el cuadro de salud al presentar una mejora. El joven de 22 años ya no requería de asistencia mecánica respiratoria, lo que significa un importante avance en su recuperación. En este escenario, Camila Deniz, hermana del Medina, brindó nueva información y emitió un reflexivo mensaje.

La salud de Thiago Medina

"Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando", escribió Camila este martes en redes sociales sobre la salud de Thiago Medina, dando una buena noticia para sus seguidores. Desde hace algunos días, el joven comenzó a recibir visitas de sus seres queridos e interactúa con ellos, lo que significa un gran avance.

Lo cierto es que en estos momentos, el entorno del ex Gran Hermano celebra esta nueva etapa luego de atravesar momentos difíciles ante un cuadro complicado que él atravesó. Por ello, con un poco de tranquilidad, fue Camila quien decidió hablar con la verdad acerca de cómo vivió estos últimos días, desde el accidente de su hermano.

"Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes. Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y que no había salida. Pero hoy, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, mi hermano está despierto. ¡Es un milagro!", indicó la joven al confesar que a pesar de su esperanza en la recuperación de su hermano, hubo momentos de oscuridad debido a la gravedad del cuadro que atravesó.

Asimismo, agradeció a todos aquellos que la acompañan con mensajes y oraciones, siendo que fueron un gran sostén para toda la familia."Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba. Que esto nos sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros", reflexionó.

Por su parte, Daniela Celis, expareja y madre de los hijos de Thiago Medina, también celebró en redes sociales esta evolución e indicó en redes sociales que ya lo visitó y tuvo intercambio de palabras. Además, informó que retomará sus responsabilidades laborales.

De esta forma, el entono cercano a Thiago Medina celebra esta nueva etapa que se marca en la internación. Luego de más de 15 días, el joven presenta mejoras en su cuadro, que es considerado "un milagro" para todos aquellos que lo acompañan en este difícil momento.