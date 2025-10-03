Thiago Medina está siendo el centro de atención mediática, tras varios días de mejoría en su cuadro de salud. El ex Gran Hermano sufrió un violento accidente con su moto, que lo llevó a estar internado en terapia intensiva por más de tres semanas. Sin embargo, en los últimos días, se despertó y comenzó a mostrar grandes avances a sus seres queridos. Julio, su papá, pudo verlo este viernes 3 de octubre y emocionó a todos al contar los detalles de cómo se encuentra.

Los grandes avances de Thiago Medina en su salud

Las redes sociales llevaron el nombre de Thiago Medina a las tendencias durante varias semanas, tras expresar sus cadenas de oraciones por su salud. El ex Gran Hermano sufrió un violento accidente en moto, que lo llevó a pasar dos operaciones y un toilette higiénico de la herida, además de encontrarse internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Sin embargo, y luego de varias semanas dormido, finalmente despertó y comenzó a hablar con sus seres más cercanos y familia.

Tanto Daniela Celis, como los hermanos y padres del joven, fueron los encargados de comunicar su parte médico a las redes y los medios de comunicación. En las últimas horas, fue Julio, el papá de Thiago, el encargado de sorprender a todos con los grandes avances que mostró. En conversación con Puro Show (eltrece), donde también se encontraba Camilota y Lucas, expresó emocionado: "Lo encontré sentado en el costado de la cama, hablando con la enfermera. Nos habla, le pide a Daniela a ver a las nenas, y nos pregunta cómo estamos".

La noticia emocionó a los presentes, quienes no pudieron esconder sus sentimientos y le hicieron más preguntas al padre. De esta manera, él contó que todavía no pudo ver a sus hijas, ya que aún se encuentra en terapia intensiva. "Le muestran videos, y él se rie. Le pide a Daniela que les corte el flequillo. Hoy lo vi bien, puedo sonreír. Hay que agradecerle mucho a los médicos", se sinceró frente a los conductores y panelistas. Según explicó el hermano, Thiago no duerme, y solo está aburrido. "Dice que quiere enterarse de lo que pasó. Sabe lo que vivió, pero no lo ve en detalles", explicó.

Las redes sociales no tardaron en viralizar la noticia y expresar su emoción ante los grandes avances que está haciendo el joven en su salud. Thiago Medina aún continúa en el hospital, pero Daniela Celis reveló que está mostrando mejorías que podrían llevar a sacarlo de la terapia intensiva. Sus lesiones se están curando, mientras que la fiscalía se encarga de investigar los hechos del accidente que provocaron grandes preocupaciones alrededor de sus seres queridos.

A.E