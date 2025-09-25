Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación con Marcelo Tinelli: “No quiero arruinar lo que vivimos”

Marcelo Tinelli confirmó en su streaming que su relación Milett Figueroa había llegado a su fin. Tras meses de especulaciones y rumores sobre una posible crisis, el conductor decidió dar un paso al frente y hablar públicamente, colocando un punto final a una historia que comenzó en Bailando 2023 y que rápidamente se convirtió en uno de los romances más comentados de la farándula argentina.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estuvo marcada por momentos de gran exposición mediática, desde el beso en vivo con el que oficializaron el vínculo en noviembre de 2023, hasta las tensiones que se evidenciaron en el reality Los Tinelli. Sin embargo, también hubo gestos públicos de reconciliación, como el que ambos compartieron a principios de septiembre, cuando desmintieron los rumores de separación con muestras de afecto.

Las declaraciones de Marcelo Tinelli en el streaming

En su propio streaming, Marcelo Tinelli fue el primero en confirmar que el romance había terminado. Sin rodeos, expresó: “Ya no estoy en pareja con Milett. Fue una relación hermosa, pero ya está”. El conductor habló con naturalidad sobre el vínculo y aseguró que la decisión de ponerle fin había sido tomada en buenos términos.

El presentador también remarcó que prefiere recordar los buenos momentos compartidos con la modelo peruana, evitando entrar en polémicas. “Con Milett vivimos cosas muy lindas y me quedo con eso”, aseguró Tinelli, dando por concluido un capítulo de su vida sentimental.

La confirmación de Milett Figueroa en Intrusos

Horas más tarde, Milett Figueroa también rompió el silencio a través de un mensaje que fue leído por Karina Iavícoli en Intrusos. Allí, la modelo confirmó lo dicho por Marcelo Tinelli y dejó en claro que no quiere alimentar la polémica. “Cerramos esta historia con mucho amor. No tengo nada más que decir. Los quiero a todos. Arrancando por Rodrigo”, expresó.

Además, Milett Figueroa explicó su decisión de no profundizar en el tema en un ámbito televisivo: “Ya sé que mi respuesta no estaría siendo funcional al show de la televisión, pero prefiero hablar en otro momento”, sostuvo, marcando así su postura frente al tratamiento mediático de la ruptura. Con estas declaraciones, tanto Marcelo Tinelli como Milett Figueroa confirmaron el final de la relación, cada uno desde su propio espacio y con un discurso coincidente en resaltar lo positivo del vínculo.