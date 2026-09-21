Así es la cárcel donde Rocío Pardo estrenó su nueva obra de teatro en Córdoba: la historia detrás de “Pabellón Tornú”

Rocío Pardo alcanzó un nuevo hito en su recorrido profesional con el estreno de una nueva etapa de Pabellón Tornú, la obra de teatro inmersivo que dirige y produce desde hace más de 12 años. Después de realizar durante años la propuesta en el neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla, el proyecto encontró una nueva locación en uno de los edificios históricos más reconocidos de Córdoba Capital.

Rocío Pardo presentó su proyecto en Córdoba

Se trata de la ex Cárcel de Encausados, ubicada en pleno barrio Güemes, un espacio cargado de historia que ahora vuelve a abrir sus puertas al público desde una propuesta artística. Junto a Mariana Massera, la esposa de Nicolás Cabré es una de las creadoras de la obra y decidió apostar nuevamente por una experiencia en la que la arquitectura del lugar forma parte fundamental del relato.

Rocío Pardo contó en redes cómo fue el nuevo comienzo de Pabellón Tornú

Tras el estreno, Rocío Pardo compartió su emoción en redes sociales y contó algunos detalles del proceso que llevó al equipo a trasladar la obra a esta nueva locación. “Estrené una obra en una ex cárcel”, escribió la artista al presentar esta nueva etapa de Pabellón Tornú. La artista explicó que, aunque durante mucho tiempo, el proyecto tuvo como escenario el neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla, hacía varios años el equipo soñaba con encontrar un espacio diferente para continuar con la experiencia.

Así es Pabellón Tornú, la obra de Rocío Pardo

La búsqueda finalmente los llevó hasta este escenario en la capital cordobesa. Para la artista, el cambio implicó un proyecto que requirió tiempo, planificación y mucho trabajo, pero que también estuvo acompañado por las ganas de darle una nueva vida a un lugar histórico de la provincia: “Somos un equipo enorme, súper comprometido y con artistas increíbles”, destacó la directora, quien también puso en valor el trabajo realizado para recuperar el espacio y convertirlo nuevamente en un lugar donde puedan contarse historias a través del arte.

Qué es Pabellón Tornú, la obra inmersiva de Rocío Pardo que ahora se presenta en la ex cárcel

Pabellón Tornú, la obra producida por Rocío Pardo, propone una experiencia teatral diferente a la de una obra tradicional. En lugar de permanecer sentado frente a un escenario, el público se convierte en parte activa de la puesta y puede recorrer libremente los distintos espacios donde se desarrollan las escenas. Al ingresar, cada espectador recibe una máscara blanca que debe mantener durante la función. El elemento permite conservar el anonimato mientras el público se desplaza cerca de los actores, que desarrollan sus interpretaciones a pocos centímetros de quienes asisten.

Pabellón Tornú, una experiencia inmersiva

La obra no tiene butacas ni un escenario fijo. Al mismo tiempo, 15 actores desarrollan diferentes hilos narrativos en distintos sectores del edificio, entre pasillos, celdas y antiguos patios. De esta manera, cada persona puede decidir qué personaje seguir, en qué espacio permanecer y qué parte de la historia descubrir. La nueva locación permite profundizar justamente esa característica de la propuesta.

Cómo es la ex Cárcel de Encausados donde Rocío Pardo presenta Pabellón Tornú

La ex Cárcel de Encausados, la nueva locación de la obra de Rocío Pardo, es uno de los edificios históricos más reconocidos de Córdoba Capital y está ubicada en el barrio Güemes. Su historia se remonta a comienzos del siglo XX: fue proyectada a fines de 1921 por el arquitecto Juan Kronfuss y construida para responder al crecimiento de la población carcelaria de aquella época.

En sus primeros años funcionó como comisaría y asilo de varones y, con el tiempo, se incorporaron nuevos pabellones, incluidos sectores destinados a mujeres. Durante sus aproximadamente 70 años de funcionamiento, el establecimiento albergó a más de 36.000 procesados y quedó asociado a la historia penitenciaria de la provincia. La estructura interna, con sus celdas, pasillos y patios, conserva las características arquitectónicas que hacen particular al edificio. Es justamente ese escenario el que ahora recupera una nueva función de la mano de Pabellón Tornú, la obra que Rocío Pardo dirige y produce y que encontró en este espacio una nueva manera de contar sus historias.