Carina Zampini contó su experiencia al irse por primera vez sola de vacaciones: “Desbloqueás un nivel”

Viajar sin compañía por primera vez abre una puerta hacia lo desconocido que muchos evitan durante años por temor a la incomodidad o a la falta de costumbre. Eso mismo transitó Carina Zampini, quien decidió armar las valijas y emprender un viaje totalmente sola por primera vez en su vida. En su paso por el streaming de Luzu, la actriz y conductora compartió detalles de esta vivencia y reflexionó sobre lo que significó romper con sus propias estructuras a los 51 años, animándose a explorar una faceta completamente distinta de su independencia.

Carina Zampini contó cómo fue viajar sola para su cumpleaños

Carina Zampini y el desafío de convivir con uno mismo y perder el miedo a la soledad

Dar el paso inicial no resultó una tarea sencilla ni inmediata. Carina Zampini explicó que organizar una escapada de estas características implica enfrentar sensaciones internas muy particulares y debatir con los pensamientos de uno. “La sensación es como de desbloquear un nivel cuando uno se va solo de viaje”, expresó sobre el desafío de animarse a algo distinto que jamás había probado.

La artista reconoció que, aunque le agrada estar en su casa sin compañía y disfruta de su propio espacio, la dinámica cambia por completo al encontrarse en otro destino geográfico y fuera de la rutina cotidiana. “Uno tiene que saber cómo convivir con uno mismo, sentirse bien”, indicó. Asimismo, detalló que la expectativa inicial se mezclaba con la necesidad de superar barreras personales: “A mí me generaba como una expectativa, como un placer, pero además perder el miedo a también, ¿no?, porque es hacer algo nuevo y encontrarte en otro país y sobre todo la soledad, creo”.

Dejar el celular de lado y abrirse a nuevas conexiones espontáneas, la clave de Carina Zampini

Una de las anécdotas que marcó el recorrido de Carina Zampini tuvo que ver con la forma en que decidió transcurrir sus primeras cenas fuera del hotel durante las primeras noches. Lejos de refugiarse en la tecnología o en las redes sociales para aplacar la incomodidad del silencio inicial, optó por una alternativa más tradicional. “Yo el primer día que me fui a cenar me fui con un libro, porque no quería estar con el teléfono. No quería estar todo el tiempo con el celular, entonces yo dejaba el celular y tenía un libro”.

Carina Zampini logró pasarla bien en sus primeras vacaciones sola

Con el correr de los días, esa postura defensiva se transformó en una apertura genuina hacia su entorno. Dejó el ejemplar en el lugar donde se hospedaba y comenzó a vincularse con otras personas de manera espontánea, sin la necesidad de intermediarios. Recordó que en una oportunidad se cruzó con “unas mujeres divinas brasileñas que me invitaron a comer”. De este modo, comprendió que la resistencia del principio funcionaba simplemente como una barrera invisible que postergaba el disfrute real.

El viaje tuvo un condimento aún más significativo para su historia personal, ya que coincidió con la fecha de su cumpleaños. Lejos de los festejos tradicionales rodeada de sus afectos de siempre en Buenos Aires, apostó por un festejo íntimo y propio. “Fui decidida, digamos, me fui a pasar mi cumpleaños allá sola, también era como una experiencia diferente”, relató Carina Zampini sobre su decisión de celebrar de un modo rupturista. Lejos de las fórmulas habituales de descanso, la travesía le demostró que animarse a inaugurar espacios inéditos trae gratificaciones inesperadas y fortalece la confianza personal.