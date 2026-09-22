miércoles 23 de septiembre del 2026
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Wanda Nara apostó por un look high-low para la presentación de MasterChef Celebrity

La conductora apostó por un look urbano y descontracturado, combinando prendas versátiles que aportaron un toque moderno y canchero a su estilismo.

Wanda Nara
Wanda Nara | Instagram

A menos de una semana del estreno de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Wanda Nara asistió a la presentación oficial del certamen con un look urbano de estilo high-low, una tendencia que combina prendas de distintos niveles de formalidad y valor para crear estilismos equilibrados y descontracturados. La conductora desfiló por la alfombra roja y volvió a marcar tendencia con una propuesta moderna y versátil, protagonizada por prendas atemporales que se adaptan a distintas ocasiones. 

El look urbano-chic de Wanda Nara para la presentación de MasterChef Celebrity

Con una nueva temporada de MasterChef Celebrity a punto de comenzar por la pantalla de Telefe, Wanda Nara volvió a convertirse en una de las protagonistas de la presentación oficial del certamen. Fiel a su estilo versátil y a su capacidad para combinar prendas de diferentes universos, la conductora eligió para la ocasión un look high-low que fusionó la estética urbana con detalles de inspiración militar y accesorios de lujo.

Wanda Nara
Wanda Nara | Instagram

De acuerdo con el video propiciado por Naiara Vecchio en su cuenta de Instagram, la propuesta tuvo como pieza central un pantalón cargo de tiro alto y silueta wide leg, con estampado de impronta militar en tonos verdes y marrones. Los bolsillos laterales y las tiras que caían a los costados reforzaron su impronta utilitaria y descontracturada, mientras que la amplitud de la prenda aportó movimiento a la silueta.

Para equilibrar el volumen del pantalón, la mayor de las hermanas Nara optó por un top blanco de manga larga y tejido de punto acanalado, ajustado al cuerpo y con un pronunciado escote circular. Los tres botones dorados en el frente sumaron un toque elegante y generaron un contraste elegante con el espíritu más casual del cargo.

Wanda Nara
Wanda Nara en la alfombra roja | Instagram

Wanda Nara apostó por el high-low para elevar su look

El verdadero giro high-low apareció en los accesorios que llevó Wanda Nara y que ya forman parte de sus propuestas fashionistas. La conductora completó el estilismo con calzado estilo stilettos en color blanco de punta y taco aguja, que asomaba por debajo del amplio ruedo del pantalón, y una cartera de cuero blanco de una prestigiosa firma internacional, que llevó en sus manos y que elevó el conjunto y le aportó una impronta de lujo.

Como broche final, llevó el pelo suelto, con ondas naturales y raya al medio, acompañado por un maquillaje en tonos neutros. Una vez más, Wanda Nara demostró su facilidad para combinar prendas versátiles y fácilmente incorporables a cualquier guardarropa con accesorios sofisticados, logrando transformar un estilismo urbano en una propuesta moderna y con identidad propia.

De esta manera, Wanda Nara ya está lista para darle la bienvenida a una nueva temporada de MasterChef Celebrity, que llegará a la pantalla de Telefe el próximo lunes 28 de septiembre. Con una propuesta renovada y el regreso de uno de los formatos gastronómicos más populares de la televisión, la conductora se prepara para asumir nuevamente el desafío al frente del certamen.

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