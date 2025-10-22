Una influencer se vengó de Marcelo Tinelli y le cortó el pantalón en vivo: "Tengan cuidado donde meten la tijera"

Durante años, Marcelo Tinelli fue criticado por algunas de las rutinas más recordadas —y cuestionadas— de ShowMatch, como el famoso “corte de polleras”. Aquellos momentos televisivos quedaron marcados en la memoria colectiva y, con el paso del tiempo, también fueron revisados desde una mirada de género.

Así fue como le cortaron los pantalones en vivo a Marcelo Tinelli

Esta semana, el conductor vivió una revancha simbólica en plena transmisión de Estamos de Paso, el ciclo que comparte con Carla Conte. En medio del programa, una de sus compañeras apareció con una tijera en mano y anunció, entre risas, que era hora de “ajustar cuentas” con Tinelli.

Fiel a su estilo, él no se negó al desafío: “Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera”, lanzó con humor, mientras el estudio estallaba en carcajadas.

Pocos segundos después, le cortaron los pantalones en vivo y el histórico conductor quedó con unos shorts improvisados, divertido y sorprendido al mismo tiempo. Carla Conte, quien años atrás había cuestionado aquellos sketches, celebró el gesto y lo definió como “un momento de justicia poética, pero con humor”.

Marcelo Tinelli y su reflexión sobre el pasado

Con el paso de los años, Marcelo Tinelli ha mostrado una mirada mucho más autocrítica sobre esa etapa de su carrera. En distintas entrevistas reconoció que, al ver viejos videos del Bailando, siente cierta incomodidad: "Hoy miro esas cosas y me da vergüenza. Pero también entiendo que fue otro contexto, otra época, y que hoy la televisión es diferente".

El conductor sostuvo que los cambios sociales y culturales también lo transformaron a él: “Creo profundamente en la igualdad de género y celebro que podamos reírnos de lo que fuimos para entender lo que somos ahora".

Así, entre risas, tijeras y pantalones cortados, Marcelo Tinelli terminó siendo el protagonista de su propio sketch, pero con un tono completamente distinto: más liviano, más consciente y, sobre todo, más humano.

AM