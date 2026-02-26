Carmiña Masi, de Gran Hermano Generación Dorada, y el conflicto con Mario Cimarro de Pasión de Gavilanes que marcó su carrera

Gran Hermano Generación Dorada presentó diversas celebridades listas para ganar el gran premio final. Entre polémicas y escándalos, muchos de los usuarios sacan a relucir algunos de los momentos más conocidos de los jugadores, antes de entrar a la casa. Carmiña Masi es una de las más comentadas por sus dichos picantes y su actitud junto a sus compañeros. Es así como muchos recordaron el cruce que tuvo con Mario Cimarro, el actor de Pasión de Gavilanes, y que significó una marca en su carrera.

Carmiña Masi, Mario Cimarro

El escandaloso cruce de Carmiña Masi, de Gran Hermano, y Mario Cimarro, de Pasión de Gavilanes

Los carpetazos de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada significan mostrar algunas de las polémicas que protagonizaron antes de entrar a la casa. El tiktoker Máximo Calvo abrió una nueva "sección" en su perfil, donde contaba algunos de los momentos claves de los famosos. El primer video, se trató de Carmiña Masi: panelista, comentarista de Teleshow, participante y jurado de Baila Conmigo Paraguay. Sin embargo, el momento más recordado ocurrió cuando, en el pico de su carrera, compartió jurado con Mario Cimarro, el actor de Pasión de Gavilanes. En un vivo, tuvo un fuerte cruce que marcó a la televisión paraguaya y puso fin a su carrera.

“Él comía mandarina en el estudio, y a Carmiña no le gustaba el olor. Pidió a producción, fuera del aire, que deje de comer mandarinas. Pero la cuestión comenzó porque Cimarro no acató las órdenes”, explicó en influencer, que había investigado de la noticia ocurrida en 2019. Fue así que, con su carácter fuerte, la actual participante de Gran Hermano reaccionó en el vivo del programa de baile. “Carmiña Masi le dijo al aire que deje de comer mandarinas, y a Mario Cimarro se le transformó la cara. Al otro día, ella desapareció de la televisión. Dicho por ella, se quedó sin trabajo por Mario Cimarro”, explicó, provocando todo tipo de comentarios alrededor.

La nominación de Carmiña Masi: la espontánea y su inesperado final

Durante su primera gala de nominación, Carmiña Masi se llevó el protagonismo, tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano. La periodista paraguaya realizó la primera espontánea, y apuntó tres votos contra Brian Sarmiento y dos contra Emanuel Di Gioia. Esto generó diferentes reacciones entre los fanáticos del juego. Sin embargo, no se salvó de la placa, ya que la mayoría de sus compañeros fueron contra ella, convirtiéndola en la más nominada de la noche.

Carmiña Masi

Gran Hermano Generación Dorada promete muchas polémicas y escándalos entre celebridades que dejaron una marca en la televisión. Carmiña Masi protagonizó un fuerte cruce con Mario Cimarro, el actor de Pasión de Gavilanes, que sigue siendo recordado por muchos de sus seguidores y marcó el quiebre en su carrera mediática.

A.E