El pasado lunes 23 de febrero, Gran Hermano abrió sus puertas y dio inicio a la Generación Dorada. Una casa llena de participantes reconocidos por su presencia en redes sociales o, bien, por su trayectoria en los medios competirán durante ocho meses para ver quién es el que mejor lleva a cabo la adaptación, estrategia y superación. No obstante, sus concursantes no sólo llamaron la atención de la audiencia, sino también la extravagante decoración que la producción pensó para llevar a cabo esta nueva edición.

Ante las fuertes repercusiones en la web respecto a las tonalidades, texturas y detalles, una especialista en diseño explicó los efectos que se intentan causar en los participantes, detrás del estilo ecléctico. Incluso lo tildó de generar una reacción “psicodélica”.

Casa de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

La intención detrás de la decoración de Gran Hermano Generación Dorada

A través del perfil de Instagram de una experta en diseño de interiores, su mentora -@yael_designstudio- analizó en detalle la casa de Gran Hermano Generación Dorada y reveló que está pensada en un estilo ecléctico, una decoración voluminosa que “que mezcla todos los estilos”. “Incluso es un poco psicodélico”, se animó a decir la mentora a través de un clip en el que recorre cada rincón de la vivienda.

Casa de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

“Tenemos muchos colores saturados, colores bien intensos, en la gama de los violetas, que son los predominantes; dorado, negro y también algo de rojo. Y hay demasiadas tramas y textura. Fijate que hay capitonés por todos lados”, sostuvo la interiorista y directora. En este marco, explicó que existe un contundente motivo por el cuál sus creadores eligieron esta imponente paleta cromática para que los inquilinos transiten la convivencia: “Obviamente, no es una casa que inspire calidez ni ganas de quedarte en ella, pero esto tiene un porqué. La idea es que los participantes estén incómodos, que no se sientan a gusto en la casa, que estén alterados, nerviosos".

Ante esto, resaltó que la decoración –cualquiera sea- repercute de lleno en las emociones de los habitantes y, en consecuencia, afecta su conducta. “La producción quiere a los participantes bien despiertos, entonces no les van a colocar un diseño cálido donde ellos se sientan bien”, lanzó tajante.

Casa de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

La reacción de los participantes al ver la decoración de la nueva casa de Gran Hermano

A medida que iban ingresando a la casa de Gran Hermano, los participantes iban reconociendo el lugar y resaltando la nueva estructura de la vivienda, como así también su impacto visual. Tal es así que una de ellas se esbozó una teoría sobre los efectos que se generarán en un futuro inmediato. “Una de las participantes, cuando entró, dijo algo que me llamó muchísimo la atención: ´¡Fua! ¡Mirá los colores! Al tercer día nos agarra un dolor de cabeza´”, remarcó la analista. Para ella, los estímulos visuales constantes son para volverlos “locos” y “que den show”.

Casa de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

Por su parte, las reacciones en la cuenta oficial de Instagram del reality de Telefe no tardaron en llegar. Muchos de los espectadores mostraron su incomodidad al ver el diseño ecléctico de la casa, incluso rechazaron el “maquillaje” de la misma, asegurando que también “altera” a los propios televidentes. “Es todo muy ordinario. De muy mal gusto”, “Lograron alterar, pero al público”; “Me pones a vivir ahí y me peleo con todo el mundo”; y “Me altera, cumple su función”; “El ecléctico más mersa posible buscaron”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la web.

Desde las últimas temporadas, Gran Hermano busca no sólo que sus jugadores generen contenidos, sino que el público sea parte del show televisivo. Por este motivo se buscó la forma de combinar la programación analógica con las dinámicas de las plataformas de interacción social para generar un contenido de entretenimiento altamente participativo. En este punto, la decoración es un punto crucial en una nueva edición con pinceladas “psicodélicas” e "incómodas" donde la ficción se fusiona con la realidad.

NB