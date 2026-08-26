Caro Calvagni compartió su rutina diaria y reveló su secreto para que funcione: “Lo importante es ser constante”

Después de acompañar a Nicolás Tagliafico durante el Mundial 2026, Caro Calvagni volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión, la influencer compartió parte de su entrenamiento y mostró tres ejercicios enfocados principalmente en los músculos femorales. Además, confirmó la clave para que funcione y respondió a los comentarios de los usuarios de Instagram.

Caro Calvagni mostró su rutina de tres ejercicios que impactaron a sus seguidores

A través de una de sus historias de Instagram, Caro Calvagni publicó un video en el que se la observa realizando una rutina de tres pasos en el gimnasio. La esposa del jugador explicó que sus viajes interrumpieron la continuidad de sus entrenamientos, aunque remarcó lo fundamental de retomar la actividad. “Empiezo a entrenar, viajo, vuelvo a empezar y así en loop", escribió la esposa de Nicolás Tagliafico y en la misma línea reveló el secreto para que funcione: "Lo más importante es mantenerse constante”.

Caro Calvagni realizando ejercicio de hip thrust//Instagram

El primer movimiento que realizó y se ve en el clip fue un hip thrust o empuje de cadera. Se trata de un ejercicio ampliamente utilizado para trabajar el complejo glúteo, compuesto por el glúteo mayor, medio y mínimo. En la ejecución, la empresaria apoyó la espalda sobre una estructura elevada y colocó una barra sobre la zona de la cadera, protegida con una almohadilla.

La técnica consiste en elevar la pelvis mediante una extensión de cadera, mientras se vence la resistencia de la carga de la pesa de disco. El movimiento permite concentrar el esfuerzo en los glúteos y puede contribuir al desarrollo de la fuerza, la estabilidad de la zona lumbopélvica y la hipertrofia muscular (aumento de las fibras musculares).

Caro Calvagni haciendo ejercicios de Romanian deadlift//Instagram

El segundo ejercicio que se observó en las imágenes compartidas fue un peso muerto rumano, conocido en inglés como Romanian deadlift. Esta variante trabaja especialmente la cadena posterior, con una participación destacada de los glúteos y los isquiotibiales o femorales, es decir los tres músculos de la parte posterior del muslo. El movimiento se basa en una bisagra de cadera, la barra desciende cerca del cuerpo mientras las rodillas permanecen levemente flexionadas y la espalda conserva una posición neutra.

Caro Calvagni haciendo ejercicios de curl de piernas//Instagram

La tercera actividad que Caro Calvagni mostró fue un curl de pierna tumbado, también llamado lying leg curl, realizado en una máquina específica. Este ejercicio permite aislar los isquiotibiales, ubicados en la parte posterior de los muslos, mediante la flexión de las rodillas contra la resistencia seleccionada. Al ejecutarse boca abajo, el cuerpo permanece estabilizado sobre el banco y se reduce la intervención de otros grupos musculares. Para aprovechar el movimiento, la pelvis debe mantenerse apoyada, mientras el rodillo se coloca por encima de los talones.

Caro Calvagni rompió el silencio y respondió a sus seguidores sobre su rutina de ejercicios

Luego de compartir la rutina, Caro Calvagni respondió a una consulta relacionada con la carga utilizada. Un seguidor le preguntó: “¿Carito en femorales levantas poquito por algo en particular?”. Ante la inquietud, la esposa de Nicolás Tagliafico decidió explicar su situación mediante otra historia de Instagram. “Me llegan muchas preguntas sobre el peso que uso en mis entrenamientos”, comenzó diciendo la mujer de Nicolás Tagliafico.

La empresaria agregó: “Justamente como puse en el video anterior, estoy empezando y parando todo el tiempo por tantos viajes, así que cuando vuelvo a empezar a entrenar, empiezo con pesos cómodos, de menos a más hasta volver a adaptarme. Entre el mundial y vacaciones fueron tres meses, de los cuales entrené en total 15 días (como mucho)”.

Posteo de Caro Calvagni respondiendo a sus seguidores//Instagram

Finalmente, Caro Calvagni destacó que las rutinas y las cargas deben adaptarse a las necesidades de cada persona. “Cada persona es un mundo y lo que posiblemente me sirva a mí, no te sirva a vos. Lo importante es sentirse bien y mejorar”. Desde que regresó del Mundial, compartió en varias ocasiones su rutina en el gimnasio para recuperar su actividad previo al evento deportivo.