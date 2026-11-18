Con el atardecer porteño como escenario, Caro Calvagni dialogó con CARAS sobre el gran momento que atraviesa. Y es que, a tres años de iniciar su camino en el mundo de la moda, la creadora de contenido fitness, esposa del futbolista Nicolás Tagliafico, celebró la quinta edición del pop-up de Calvagni, su marca de indumentaria activewear y athleisure.
Caro Calvagni celebra su presente: "todo el trabajo que estoy haciendo vale la pena"
“Fue superador. Vinieron más de 600 personas. Me emociona este presente. Me pasa que con cada pop-up reafirmo más que todo el trabajo que estoy haciendo vale la pena. Hay mucho detrás: desde pensar en cómo hablarle a mi comunidad, a reflejar una filosofía, una manera de vivir y de cuidarse”, detalló Caro sobre “The Calvagni Sunset Experience”, el evento que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, influencers y miembros de su comunidad en “La Nube”, Costanera.
Con música en vivo, tragos sin alcohol y distintas experiencias de movimiento y bienestar, el encuentro propuso actividades wellness como clases de yoga pilates y cardio, además de estaciones de belleza y make up, degustaciones de complementos, y la posibilidad de descubrir adelantos de próximas colecciones.
Caro Calvagni: "Cuando tenga ganas de ser madre, va a suceder"
“La marca tiene mucho de sentirte cómoda y linda con lo que tenés puesto. Yo siento que ese es un gran incentivo. Son prendas versátiles, que no solo podés usar para entrenar, sino quizás para salir a algún lado. Mi idea es seguir creciendo en Argentina y en el mundo”, agregó con entusiasmo Calvagni, quien se refirió al gran acompañamiento que tiene de parte de su esposo. Y es que el futbolista, que pudo estar en Buenos Aires tras la reciente fecha FIFA de la Selección Argentina, ya desarrolló junto a Caro una colección cápsula, destinada a hombres, dentro del universo de la marca.
“La idea es que Nico sea parte de mi mundo. Yo siempre lo acompañé, en sus partidos, su trabajo. Y meterlo en mi proyecto me pareció divertido. Para que conozca desde adentro cómo se hace una prenda, pueda elegir colores y ver qué era lo que le gustaba y demás. Y resultó muy fácil”, resaltó Caro.
Asombrada y feliz con la repercusión que tuvo su exitoso evento, Caro Calvagni se tomó un momento para reflexionar acerca del camino recorrido y sobre un deseo del que habló recientemente: el de agrandar la familia junto a su esposo. “En mi caso, yo le di prioridad a otras cosas. Siento que es una responsabilidad muy grande traer un hijo al mundo. No es, tengo pareja, estoy casada, igual tengo hijos, no. Yo no lo romantizo a la maternidad. Por eso, quiero que el deseo sea genuino. Y cuando tenga realmente ganas de ser madre, va a suceder”, concluyó Caro, de cara a un 2027 en el que, reafirma, buscará seguir creciendo y cumpliendo cada deseo.