Con el atardecer porteño como escenario, Caro Calvagni dialogó con CARAS sobre el gran momento que atraviesa. Y es que, a tres años de iniciar su camino en el mundo de la moda, la creadora de contenido fitness, esposa del futbolista Nicolás Tagliafico, celebró la quinta edición del pop-up de Calvagni, su marca de indumentaria activewear y athleisure.

Caro Calvagni celebra su presente: "todo el trabajo que estoy haciendo vale la pena"

“Fue superador. Vinieron más de 600 personas. Me emociona este presente. Me pasa que con cada pop-up reafirmo más que todo el trabajo que estoy haciendo vale la pena. Hay mucho detrás: desde pensar en cómo hablarle a mi comunidad, a reflejar una filosofía, una manera de vivir y de cuidarse”, detalló Caro sobre “The Calvagni Sunset Experience”, el evento que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, influencers y miembros de su comunidad en “La Nube”, Costanera.

Caro Calvagni.

Con música en vivo, tragos sin alcohol y distintas experiencias de movimiento y bienestar, el encuentro propuso actividades wellness como clases de yoga pilates y cardio, además de estaciones de belleza y make up, degustaciones de complementos, y la posibilidad de descubrir adelantos de próximas colecciones.

Caro Calvagni: "Cuando tenga ganas de ser madre, va a suceder"

“La marca tiene mucho de sentirte cómoda y linda con lo que tenés puesto. Yo siento que ese es un gran incentivo. Son prendas versátiles, que no solo podés usar para entrenar, sino quizás para salir a algún lado. Mi idea es seguir creciendo en Argentina y en el mundo”, agregó con entusiasmo Calvagni, quien se refirió al gran acompañamiento que tiene de parte de su esposo. Y es que el futbolista, que pudo estar en Buenos Aires tras la reciente fecha FIFA de la Selección Argentina, ya desarrolló junto a Caro una colección cápsula, destinada a hombres, dentro del universo de la marca.

Caro Calvagni estuvo acompañada por su esposo, Nicolás Tagliafico.

“La idea es que Nico sea parte de mi mundo. Yo siempre lo acompañé, en sus partidos, su trabajo. Y meterlo en mi proyecto me pareció divertido. Para que conozca desde adentro cómo se hace una prenda, pueda elegir colores y ver qué era lo que le gustaba y demás. Y resultó muy fácil”, resaltó Caro.

Caro Calvagni celebró “The Calvagni Sunset Experience” en Costanera.

Asombrada y feliz con la repercusión que tuvo su exitoso evento, Caro Calvagni se tomó un momento para reflexionar acerca del camino recorrido y sobre un deseo del que habló recientemente: el de agrandar la familia junto a su esposo. “En mi caso, yo le di prioridad a otras cosas. Siento que es una responsabilidad muy grande traer un hijo al mundo. No es, tengo pareja, estoy casada, igual tengo hijos, no. Yo no lo romantizo a la maternidad. Por eso, quiero que el deseo sea genuino. Y cuando tenga realmente ganas de ser madre, va a suceder”, concluyó Caro, de cara a un 2027 en el que, reafirma, buscará seguir creciendo y cumpliendo cada deseo.