Fuertes escenas de Helena, la hija de Sofía Gala, en su debut como actriz en la serie de Moria

Helena, la hija de Sofía Gala, se convirtió en parte de la historia de Moria Casán al dar vida a un pasaje clave de la serie que retrata la vida de la diva. Su participación aporta una dimensión familiar que conecta generaciones en una producción que ya es tendencia, mostrando cómo el legado artístico se transmite de manera natural. La joven aparece en escenas que marcan un punto de inflexión dentro de la trama, reflejando un momento cargado de significado que marcó la vida de La One.

Helena, la hija de Sofía Gala, debutó en la serie de Moria con escenas que marcaron un punto de inflexión

Helena Tuñón, de 17 años, sorprendió con su primera aparición en la pantalla grande al interpretar a su abuela, Moria Casán, en la serie biográfica que Netflix estrenó el 14 de agosto. La joven, hija de Sofía Gala Castiglione y del músico Diego Tuñón, protagoniza una de las secuencias más impactantes de la producción, en la que se reconstruye un episodio de la infancia de la diva que permaneció oculto durante décadas.

Helena, la hija de Sofía Gala

La adolescente hizo su aparición en una escena que corresponde al capítulo 6, titulado “No hablen de mí”, donde encarna a una Moria adolescente sometida a un tratamiento de electroshock en una clínica. El relato muestra cómo es llevada por sus padres tras un test psicológico que la catalogaba como “diferente”, en medio de la preocupación por su despertar sexual. La secuencia expone la resistencia de la protagonista frente a las enfermeras y el momento en que es colocada en la camilla, con un nivel de crudeza que la propia presentadora había anticipado como “muy fuerte”.

La decisión de que fuera Helena Tuñón quien diera vida a esta escena de la vida de su abuela no fue casual. Moria Casán lo explicó en su programa A la Mañana con Moria (El Trece): “Como yo no quise caretearle, quise jugar con la verdad”. Con esa frase, la vedette dejó en claro que buscaba que la representación tuviera un vínculo directo con su historia personal, sumando a la producción una dimensión familiar que trascendió en la pantalla. La elección refuerza la idea de que la serie no solo reconstruye hechos, sino que cuenta una historia llena de matices.

Helena, la hija de Sofía Gala en la serie de Moria

El episodio también incluye la participación de Sofía Gala, madre de la adolescente de 17 años, quien aparece en la misma camilla en una versión adulta de la diva. De esta manera, la narrativa avanza en el tiempo y muestra cómo distintas generaciones de la familia se integran en la producción para dar vida a los momentos más significativos de la biografía de la diva. La combinación de madre e hija en un mismo pasaje otorga un valor simbólico que potenció la propuesta, logrando un efecto único que traspasó la pantalla.

El debut de Helena Tuñón, la hija de Sofía Gala, que unió tres generaciones en una sola serie

La revelación sobre la participación de Helena se conoció apenas horas antes de la avant premiere en el teatro Lola Membrives. Moria Casán, en su programa A la Mañana con Moria (El Trece), anunció con orgullo: “Mi nieta Helena hace su debut. Que nadie lo sabe. Doy la primicia acá. Eso nadie lo sabe todavía”. La noticia generó expectativa y confirmó que la producción no solo retrata la vida de la diva, sino también la continuidad de su linaje artístico. El anuncio sumó un componente de sorpresa que acompañó la presentación oficial de la serie de Netflix.

Helena, la hija de Sofía Gala en la serie de Moria

Helena nació en 2008 y hasta ahora había mantenido un perfil bajo, lejos de la exposición mediática que caracteriza a su madre y a su abuela. Según la presentadora, la adolescente tiene interés en lo audiovisual, aunque más enfocada en la producción detrás de cámara que en la actuación. Sin embargo, su participación en la serie marca un hito en su trayectoria y abre la posibilidad de nuevos proyectos en el futuro. La experiencia le permite explorar un terreno distinto al que había imaginado.

La crudeza de la escena se conecta con un relato que Moria Casán compartió en distintas entrevistas, donde recordó con naturalidad aquel tratamiento de su adolescencia. En una charla en Soñé Que Volaba (OLGA), junto a Griselda Siciliani y la Negra Vernaci, la vedette explicó: “Me hicieron primero un test psicológico, todo el electroshock. Le hicieron a Lou Reed, a todos los de esa edad”. Y sobre su reacción, agregó sin filtros: “¿Y sabes lo que tuve? Un orgasmo”. Tenía alrededor de 13 años en ese momento.

Helena, la hija de Sofía Gala, se integra en una producción que también tiene a Moria Casán como protagonista de su propia historia, aportando una presencia que enlaza generaciones dentro de un mismo relato. Su participación refuerza la continuidad de un legado artístico que se refleja en la pantalla, con escenas fuertes que suman un componente más a la trama. La serie logra reunir a madre, hija y abuela en un mismo proyecto, consolidando un vínculo que atraviesa lo personal y lo profesional.

VDV