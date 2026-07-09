Así es la casa de Gastón Edul: decoración histórica, sector de música vintage y parrilla con guillotina

Gastón Edul abre las puertas de un hogar que refleja tanto su vínculo con el deporte como sus intereses culturales. La vivienda se organiza en espacios que acompañan sus rutinas profesionales y personales, con ambientes que transmiten autenticidad y muestran detalles cuidadosamente seleccionados. Entre recuerdos históricos y rincones dedicados a la música, la casa se convierte en un lugar donde cada sector tiene una función clara y una identidad propia, sin perder la coherencia general del diseño.

Con decoración histórica y un sector de música vintage: Gastón Edul sorprendió con su casa

La casa de Gastón Edul refleja la personalidad de un periodista que vive el deporte con intensidad, pero que también reserva espacios para la cultura y la vida social. En un recorrido por su hogar, mostró cómo cada sector está pensado para acompañar sus rutinas diarias y, al mismo tiempo, transmitir sus pasiones. La propiedad combina funcionalidad con detalles personales que convierten cada ambiente en un espacio con identidad propia.

La casa de Gastón Edul

A través de un video en la cuenta de YouTube de la Agusneta, el reconocido periodista realizó un room tour que sorprendió a sus seguidores. Uno de los aspectos más llamativos es la decoración histórica. Las paredes y rincones exhiben cuadros y fotografías que retratan momentos icónicos del deporte argentino e internacional. Entre los más destacados aparece Muhammad Ali, deportista que él describió como su favorito desde que era chico. Además, reveló que su abuelo fue el encargado de trasladarlo en su auto cuando el boxeador vino al país.

En el comedor principal, junto a una mesa de color madera clara, se apreció un gran cuadro en blanco y negro con una imagen de Mick Jagger. No se trata de una elección sin sentido, sino de una selección que transforma la casa de Gastón Edul en una galería íntima. La elección de piezas históricas y recuerdos familiares convierte la decoración en un relato que conecta lo profesional con lo personal, reforzando una estética que refleja su personalidad.

La casa de Gastón Edul

Además de su vínculo con el deporte, en el video en el que mostró su casa, el influencer dejó entrever otra de sus pasiones, la música. En el living de su propiedad, armó un sector dedicado a los discos de vinilo, con un tocadiscos y parlantes que invitan a disfrutar del sonido analógico. La colección incluye artistas internacionales y nacionales, desde Frank Sinatra y Led Zeppelin hasta Queen. Este rincón se convierte en un refugio cultural, pensado para escuchar música, leer o simplemente relajarse.

Gastón Edul sorprendió con un espacio dedicado a la música y sus pasiones

En el estar de la casa de Gastón Edul se alza un sillón modular en L en color gris topo; sobre él aparecen almohadones de colores y una frazada clara. La cocina, visible desde el ingreso, gracias al concepto de espacio abierto que mantiene la propiedad, se presenta como un ambiente práctico, equipado con elementos esenciales para seguir su exigente rutina de entrenamiento. No es una cocina de exhibición gourmet, sino un espacio pensado para iniciar su día.

La casa de Gastón Edul

En el exterior, la parrilla con guillotina ocupa un lugar central. Este sistema de puerta levadiza, típico de los asadores argentinos, facilita el uso y se integra en un patio con deck, reposeras y elementos que transmiten autenticidad. Se convierte en protagonista, un área bien organizada, con reposeras y un espacio verde repleto de plantas. Cada espacio está pensado para crear un rincón de calma dentro de su rutina.

Además, en otro sector del patio, Gastón Edul tiene una bolsa de boxeo, que utiliza para prepararse para la velada de Ibai Llanos, que se realizará posterior al Mundial. El diseño general de la vivienda se apoya en un estilo industrial y moderno, con detalles como ladrillo visto en la fachada y funcionalidad en la cocina. Sin embargo, lo que la distingue son las capas personales que se suman a esa base estructural, desde los libros de autores García Márquez y Benedetti hasta espacios para entrenar y cocinar dedicados a la música y la historia deportiva.

La casa de Gastón Edul

La casa de Gastón Edul combina practicidad y pasión en cada uno de sus ambientes. La decoración histórica convierte las paredes en un relato deportivo, el sector de música vintage refleja su interés cultural y la parrilla con guillotina aporta el costado social característico de la vida argentina. En conjunto, la vivienda muestra cómo un profesional que vive el deporte intensamente logra equilibrar su rutina con espacios de reflexión, cultura y encuentro.

VDV