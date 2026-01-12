Así es la casa de Juliana Awada y Mauricio Macri que construyeron juntos con la ayuda de su cuñado: frente al lago y en plena naturaleza

Juliana Awada y Mauricio Macri levantaron una casa frente al lago, rodeada de naturaleza, que refleja un estilo arquitectónico pensado para integrarse con el entorno patagónico. Cada detalle fue pensado para que la propiedad se convierta en un espacio de encuentro familiar, con ambientes amplios y materiales nobles que dialogan con el paisaje.

En plena naturaleza, la casa de Juliana Awada y Mauricio Macri en el sur del país

Juliana Awada y Mauricio Macri construyeron juntos una residencia en plena naturaleza, frente al lago, donde la arquitectura y la decoración se combinan con la tranquilidad del sur argentino. El proyecto se desarrolló con la colaboración de especialistas y familiares, logrando un hogar que se adapta al entorno sin perder funcionalidad.

Juliana Awada y Mauricio Macri

En Villa La Angostura, rodeada de bosques patagónicos y con vistas privilegiadas al lago, la empresaria y el exmandatario levantaron una residencia que refleja el equilibrio entre diseño y sustentabilidad. El proyecto inició como un espacio familiar, pensado para disfrutar de la tranquilidad del sur y al mismo tiempo integrar arquitectura contemporánea con materiales nobles de la región.

La casa se levanta sobre un terreno amplio, donde la vegetación autóctona convive con senderos y espacios abiertos. Juliana Awada compartió con una revista de diseño española, Architectural Digest España, algunos de los increíbles detalles de la propiedad. La idea fue lograr un hogar que respire naturaleza, con ventanales que permiten la entrada de luz y que enmarcan el paisaje como parte de la decoración.

Casa Juliana Awada y Mauricio Macri

En este contexto, la residencia de la ex primera dama y Mauricio Macri se distingue por su arquitectura de líneas simples y modernas, que se adapta al terreno sin imponerse sobre el paisaje. Los techos inclinados, las paredes con detalles en madera y los grandes ventanales son elementos que definen la estética general.

Juliana Awada reveló quién diseñó la cocina de su casa en el sur del país

Uno de los espacios más destacados de la vivienda es la cocina, concebida como el corazón del hogar. Juliana Awada explicó que el diseño estuvo a cargo de su cuñado, el arquitecto Alberto Rossi, junto con la interiorista Danu Galito. Ambos trabajaron en la creación de un ambiente que transmitiera calidez y armonía con el resto de la casa.

Casa Juliana Awada y Mauricio Macri

La cocina se caracteriza por su amplitud y por la elección de materiales que dialogan con el entorno natural. Los muebles fueron diseñados a medida combinando madera negra y sumando algunos detalles en color claro. La isla central se alza con una mesada en color oscuro con betas blancas que logran aportar un aire contemporáneo.

Además, la distribución fue pensada para facilitar la vida cotidiana. Una isla central organiza el espacio y permite que la cocina funcione como punto de encuentro, mientras que los electrodomésticos se integran de manera discreta en el mobiliario. La cocina de Mauricio Macri y la empresaria se convierte en un ambiente funcional y estético, en línea con la filosofía general de la casa.

Casa Juliana Awada y Mauricio Macri

Juliana Awada y Mauricio Macri lograron construir juntos una casa frente al lago y en plena naturaleza, concebida como un espacio familiar que integra arquitectura, diseño y entorno patagónico. La residencia refleja un proyecto pensado para convivir con el paisaje, con ambientes amplios y materiales nobles que acompañan la vida cotidiana en el sur del país.

