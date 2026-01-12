Francisco, el hijo de Nico Repetto y Florencia Raggi que elige un camino lejos de su familia y desapareció de las redes sociales

Nico Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más consolidadas del ambiente. Tras treinta años juntos, ambos se convirtieron en padres de Renata y de Francisco. Pese a que el flamante matrimonio siempre mantuvo a su núcleo familiar lejos de los flashes y las exposiciones mediáticas, las redes sociales se transformaron en un álbum virtual donde comparten los momentos más significativos de su unión: en viajes, festejos de cumpleaños y todo tipo de celebraciones aparecen los cuatro juntos. Sin embargo, el benjamín de la familia decidió tomar un camino diferente al de sus padres y hermanas -Renata y Juana-.

Así vive Francisco, el hijo de Nico Repetto y Florencia Raggi

Francisco es el hijo más chico del matrimonio de Nico Repetto y Florencia Raggi, quien tiene un increíble parecido físico con su padre. A diferencia de todo su entorno familiar, el joven de 25 años decidió comenzar una carrera lejos del ambiente artístico, de la exposición mediática y con un perfil sumamente reservado.

Francisco, hijo de Nicolás Repetto y Florencia Raggi | Instagram

Tal es así que sólo se saben pocas cosas de él y, por lo general, es por lo que deslizan sus afamados padres en la web. En este marco, fue el conductor quien, en septiembre de 2024, presumió en su cuenta personal de Instagram el gran logro de su heredero que se abrió paso a la gastronomía. Fue mediante una publicación donde lo felicitó públicamente y mostró su profesión: cocinero.

El experto en comidas decidió incursionar en el mundo de la gastronomía y se instaló en Punta del Este, donde trabaja en un prestigioso restaurante de la costa esteña, más precisamente en José Ignacio. Recorriendo su perfil en la famosa red social de la camarita, se puede percibir su pasión por la cocina y su conexión con el mar y los deportes acuáticos. No obstante, no presenta actividad desde febrero de 2025, marcando un profundo distanciamiento de la comunidad virtual acentuando el hermetismo en todas las facetas de su vida.

Florencia Raggi y Francisco | Instagram

Florencia Raggi, una mamá orgullosa de sus hijos

Pese a la postura de Francisco de mantenerse alejado de las redes sociales, Florencia Raggi es quien también, cada vez que se reúne con sus herederos, comparte postales familiares, donde se lo puede ver a Francisco sonriente. Desde hace unos años, el matrimonio se había enfrentado a vivir el síndrome del nido vacío. Renata, abocada de lleno al arte y a la música vive en España junto a su novia; Francisco, se radicó en Uruguay enfocado en crecer en su profesión y lejos de la faceta artística en la que se desenvolvió toda la vida su clan.

Por esta razón, para la modelo, las elecciones del joven le generan sentimientos de nostalgia y alegría al mismo tiempo. "Llevando la dirección de su vida para el lado que le gusta. Se aleja. Yo quedo satisfecha”, señaló en un posteo donde comenzó a deslizar los anhelos por construir su propio camino; incluso lejos del que mamó desde niño. En esta línea, en una entrevista que mantuvo con Héctor Maugeri para +Caras, describió rasgos de su personalidad: "Fran es más tímido, en eso es parecido a mí, pero es muy carismático".

Nicolás Repetto y su hijo Francisco | Instagram

De esta manera, Francisco, el hijo de Nico Repetto y Florencia Raggi conserva la unión y la complicidad con sus padres y hermanas desde el plano de lo privado, donde las redes sociales pasan a un segundo plano. Sus padres, por su parte, celebran cada logro y acompañan desde la distancia el recorrido autónomo y el espíritu aventurero de un joven que, desde temprana edad, abrió sus alas y comenzó a volar.

NB