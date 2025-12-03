Así es la casa marítima de Shakira en Uruguay: 7 habitaciones y un solárium de lujo, pero totalmente abandonada

Antes de sus shows en Buenos Aires, Shakira se instaló en una casa marítima con 7 habitaciones y un solarium de lujo, pero totalmente abandonada. La propiedad, ubicada en un entorno privilegiado frente al mar y que pertenece a Antonio de la Rúa, refleja el paso del tiempo y conserva detalles arquitectónicos que alguna vez fueron pensados para el descanso y la privacidad.

La increíble chacra de Shakira en Uruguay: siete habitaciones y solárium de lujo

En la costa del departamento de Maldonado se encuentra una propiedad que alguna vez fue símbolo de descanso y privacidad para la artista mientras estaba en pareja con Antonio de la Rúa. Se trata de una residencia marítima de grandes dimensiones, según revelaron en A la Tarde (América). La casa está ubicada en una zona privilegiada, rodeada de naturaleza y con vistas directas al mar.

El diseño arquitectónico de la residencia en la que esta semana se alojó Shakira combina amplitud y luminosidad, con ventanales que permiten integrar el paisaje marítimo a la vida cotidiana. La construcción fue pensada como un espacio de retiro, con ambientes que ofrecen comodidad y privacidad. Está ubicada en una zona privilegiada, rodeada de naturaleza y con vistas directas a la costa.

Las siete habitaciones se distribuyen en dos plantas, con espacios destinados tanto al descanso como a la convivencia. El solárium, uno de los puntos más destacados de la propiedad, fue concebido como un lugar para disfrutar del sol y la brisa marina, con mobiliario de diseño y detalles que refuerzan la idea de lujo.

La estadía de Shakira en la chacra pocos días antes de sus conciertos en Buenos Aires

Durante el programa, comentaron que Shakira pasó unos días en la chacra La Colorada, en Punta del Este, antes de sus shows en Buenos Aires que se realizan hoy y mañana. La artista llegó primero a Montevideo y luego se trasladó a José Ignacio, donde eligió descansar en la propiedad vinculada a la familia De la Rúa. Allí encontró un entorno natural y tranquilo que le permitió recargar energías en medio de su gira mundial.

Con el correr de los años, la casa fue perdiendo mantenimiento. Las imágenes actuales muestran un estado de abandono que contrasta con el esplendor inicial. Los jardines, que en su momento fueron cuidados y organizados, hoy presentan signos de deterioro, comentaron en el programa de A la Tarde.

El interior, aunque conserva la distribución original, evidencia falta de uso. Los ambientes amplios y luminosos permanecen vacíos, y el solarium ya no cumple la función para la que fue diseñado. La propiedad, que alguna vez fue un espacio de descanso, se transformó en un lugar que guarda el recuerdo de sus años gloriosos.

Shakira descansa en Uruguay en una casa marítima con 7 habitaciones y un solarium de lujo, pero totalmente abandonada. La propiedad, ubicada en un entorno privilegiado frente al mar, refleja el paso del tiempo y conserva una estructura que alguna vez fue pensada para el descanso y la privacidad. Su estado actual contrasta con el diseño original por largas temporadas deshabitada.

