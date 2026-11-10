Entramos a la casa de Valen Rizzuti: así vive una de las grandes revelaciones del streaming argentino

Valen Rizzuti abrió las puertas de su primer departamento y mostró cómo es el lugar donde transcurre su vida fuera de los estudios de Olga. El joven, que ganó popularidad como notero, compartió un recorrido por los diferentes ambientes de su hogar, donde conviven muebles adquiridos por internet, objetos decorativos y recuerdos personales.

La mudanza representó un cambio importante para el influencer, quien recordó que antes solía mirar videos de casas en YouTube e imaginaba realizar uno propio. El departamento lo consiguió gracias a una de sus jefas, que le facilitó el proceso, después de una búsqueda que describió como caótica. Al momento de la grabación, llevaba casi tres meses instalado junto a Lucas, su compañero de vivienda y encargado de registrar el recorrido.

Cómo es la casa de Valen Rizzuti: los muebles, los espejos y la decoración

Valen Rizzuti eligió una propuesta que combina paredes blancas, muebles de madera y detalles oscuros, con accesorios que incorporan diferentes estilos. Uno de los elementos que más se destacan son los espejos, distribuidos estratégicamente para reflejar la luz natural y aportar profundidad. Entre ellos aparece uno de marco negro, mientras que otro, ovalado y con terminación dorada, introduce un detalle clásico. Por una de las piezas pagó aproximadamente 100 mil pesos, aunque no precisó el valor de la segunda.

Los espejos de marcos negro y dorado que eligió Valen Rizzuti para decorar su hogar.

Las paredes también adquirieron personalidad mediante una composición de fotografías y láminas enmarcadas en negro, organizadas en distintos tamaños. La distribución asimétrica genera un contraste con el fondo claro y aporta movimiento visual sin recargar el ambiente. El creador reconoció que eligió las piezas sin planificar demasiado y que ni siquiera había tomado medidas antes de decidir dónde colocarlas.

Entre los accesorios más originales aparece un billete argentino de dos mil pesos exhibido dentro de un marco oscuro, una elección que rompe con los adornos tradicionales. A pocos metros también instaló un portallaves blanco, con detalles verdes y una ilustración de estilo animado. Debajo cuelga un pequeño muñeco que completa la propuesta y aporta un toque de humor a la entrada.

Ese último objeto terminó siendo especialmente útil después de un inconveniente que atravesó durante sus primeros días. Por costumbre, salió con las llaves de su antigua vivienda de Monte Grande, una confusión que estuvo cerca de obligarlo a contratar un cerrajero. Según recordó, el servicio podía costarle alrededor de 50 mil pesos, por lo que decidió establecer un lugar fijo para guardar las correspondientes a su nueva residencia.

Un billete de dos mil pesos y un original organizador de llaves forman parte de la ambientación.

En el living predomina un sillón gris de líneas rectas que consiguió mediante un canje. La posibilidad de retirar sus fundas para lavarlas fue una de las características que más valoró, especialmente por las manchas que comenzaron a aparecer con el uso. La zona de descanso se completa con una alfombra que aporta textura y ayuda a delimitar visualmente el sector, mientras el piso de madera suma calidez.

Sin embargo, una de las adquisiciones no resultó tan práctica como esperaba. Compró una mesa ratona por aproximadamente 70 mil pesos a través de Marketplace, pero descubrió que sus dimensiones eran demasiado grandes para el espacio disponible. La pieza terminó dificultando la circulación, un problema frecuente cuando se elige mobiliario sin considerar las proporciones reales del ambiente.

Otro inconveniente surgió durante el traslado de la televisión. Aunque habían envuelto la pantalla con sábanas para protegerla, el aparato se rompió y tuvieron que reemplazarlo durante el primer mes. El gasto imprevisto afectó el presupuesto inicial. Para organizar el sector audiovisual también incorporaron un mueble adquirido por internet, destinado a colocar el tocadiscos y diferentes dispositivos electrónicos.

El living de Valen Rizzuti

Los espacios favoritos de Valen Rizzuti y los recuerdos que conserva en su hogar

Valen Rizzuti destinó parte de su habitación a las actividades que realiza frente a la computadora. El escritorio reúne un micrófono y distintos accesorios vinculados con la producción digital, además de algunos objetos que fue comprando desde que comenzó a trabajar. La distribución responde a sus necesidades profesionales y busca concentrar los equipos en un mismo sector, sin ocupar las áreas compartidas.

La conectividad también requirió una solución particular. Como necesita utilizar un cable de red para su computadora, instaló allí el equipo principal de internet. Sin embargo, la señal inalámbrica no llegaba correctamente a todos los rincones, por lo que compró dispositivos que permiten ampliar la cobertura mediante una red de tipo mesh. La incorporación mejoró el funcionamiento del servicio en las demás habitaciones.

En el comedor eligieron una mesa de madera con cuatro sillas que modificaron después de recibirlas. Sobre la superficie colocaron un florero con flores artificiales, que terminó protagonizando una anécdota divertida. Un amigo le dijo que el arreglo parecía propio de un departamento de vacaciones en Mar del Plata, una comparación que recordó entre risas durante la grabación y que lo hizo mirar aquel adorno de otra manera.

La cocina es uno de los ambientes que más utiliza. La organización prioriza la comodidad, con ollas guardadas en cajones inferiores y utensilios al alcance de la mano. Entre los electrodomésticos que destacó se encuentra una freidora de aire, que aseguró utilizar prácticamente todos los días, y un horno eléctrico pequeño que adquirió porque sabía que no aprovecharía demasiado el convencional.

El escritorio de Valen Rizzuti

La vajilla también ocupa un lugar importante entre sus compras. Eligió platos y bowls de tonos claros, aunque reconoció que algunos tamaños terminaron resultando menos útiles de lo esperado. En los estantes conserva una cafetera que pertenecía a su mamá y unas copas que ella le regaló, además de una sartén familiar que tiene varios años y continúa utilizando.

La decoración refleja, además, su interés por la música. En una de las paredes instaló una galería de imágenes enmarcadas de diferentes artistas, mientras que sobre un mueble bajo de madera ubicó un parlante negro y parte de su colección de discos. Los vinilos, casetes y CD completan un rincón que combina equipamiento de sonido con accesorios de inspiración retro.

Su dormitorio también reúne objetos que conservó por motivos personales. Entre ellos aparecen unas flores que realizó con su novio y varios peluches con historias particulares. Uno de estos últimos se lo entregaron para que se lo regalara a Luli González cuando volviera a encontrarse con ella. También guarda recuerdos de distintas coberturas periodísticas y espectáculos a los que asistió.

El recorrido continuó por el baño, donde mostraron algunos accesorios destinados a facilitar las tareas habituales. Uno de los organizadores fue un regalo de su hermana, que terminó resultando más práctico de lo que imaginaba. También incorporaron elementos de almacenamiento y pequeños complementos para aprovechar mejor el espacio, una prioridad en una vivienda compartida.

Los cuadros que tiene Valen Rizzuti.

Por su parte, el lavadero cuenta con lavarropas, productos de limpieza y diferentes artículos domésticos. Una caja de herramientas se convirtió en uno de los elementos más útiles para resolver inconvenientes de mantenimiento, especialmente por la necesidad de realizar ajustes después de instalarse. La experiencia le permitió descubrir qué objetos resultan indispensables cuando se comienza a vivir de manera independiente.

Hacia el final de la grabación, el notero explicó que tenía ganas de comenzar una serie de vlogs para registrar distintas experiencias personales. Eligió inaugurar esa etapa mostrando su hogar y la convivencia con Lucas, quien estuvo detrás de la cámara e intervino en diferentes momentos. La propuesta también le permitió compartir situaciones que habitualmente no aparecen en sus contenidos relacionados con el streaming.

"Estoy contento", expresó Valen Rizzuti antes de despedirse de sus seguidores. Aunque todavía quedan detalles por acomodar, el joven se mostró satisfecho con el resultado y con la posibilidad de tener un lugar organizado según sus preferencias. El recorrido terminó con una invitación a continuar descubriendo nuevas experiencias a través de su canal de YouTube.