El pasado fin de semana, David Kavlin vivió uno de los momentos más sensibles de su vida tras haber sufrido tres infartos consecutivos mientras jugaba al paddle. Al momento de la descompensación fue asistido en el club donde se encontraba realizando actividad física y fue trasladado al Sanatorio La Trinidad de San Isidro, donde fue intervenido rápidamente.

Este martes 30 de diciembre, a tres días de este shockeante hecho que puso en jaque a su salud, fue él mismo quien prendió la cámara de su teléfono celular y llevó tranquilidad a todos aquellos que se preocuparon por su bienestar.

David Kavlin | Instagram

El emotivo mensaje de David Kavlin

Pese a tener la voz tomada por haber estado unas horas entubado y bajo los efectos de los medicamentos que lo estabilizaron, David Kavlin se mostró animado al recibir tantos mensajes de apoyo y contención en este difícil momento de su vida. Todavía internado, el comunicador de 54 años hizo una inesperada aparición en su cuenta personal de Instagram donde se mostró en bata sentado sobre la cama del hospital.

Fue en ese entonces que mostró su agradecimiento a aquellas personas que se conmovieron tras darse a conocer la noticia de estos graves episodios cardíacos. “Hola amigos, quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, a aquellos que rezaron, a aquellos que pidieron por mí. Me quería tomar el tiempo para poder explicar un poco más a todos lo que me pasó”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “Realmente fueron días muy complejos, muy duros, muy tristes, muy difíciles, pero estoy. Estoy vivo, estoy con muchas ganas de vivir”

Mensaje de David Kavlin | Instagram

La sentida reflexión de David Kavlin

En este contexto, David Kavlin se dispuso a brindar claridad acerca de lo sucedido aquella mañana del 27 de diciembre. “Fue después de dejar a las 9:30, 10 am la paleta de paddle, hacía calor, es verdad y eso es un tema para tomarlo serio y para tener en cuenta”, señaló. En ese instante fue en el que comenzó con esta triple falla coronaria. Afortunadamente, estaba en compañía de su heredero y de amigos que lo pudieron socorrer: “Desde mi hijo, que advirtió lo que me pasaba, hasta cada uno de los socios y amigos que se pusieron a disposición para que cada segundo valiese mi vida, que hoy la tengo”.

Esta rápida intervención primaria fue clave para salvar su vida: “Me atendieron en el mismo club, hicieron rápidamente el protocolo de enfermería, me hicieron un chequeo cardiovascular”, explicó. El tomar conciencia de su cuerpo y el estar informado acerca de los síntomas que generan los infartos, añadió: “Yo sabía que me había infartado. Hacía una semana que había aprendido un poco más acerca de esto con lo que le había pasado a Joaquín Levinton”.

Como buen periodista, no sólo explicó el paso a paso el accionar de los médicos y primeros auxilios, sino también de cómo tomó conciencia de lo que estaba atravesando su cuerpo. “Sentís el dolor en el pecho, el dolor en la espalda, la opresión tan grande. Hay que darles importancia a esos síntomas”, remarcó haciendo énfasis en la importancia de saber escucharse. Asimismo, recordó el momento exacto en el que le dijeron lo que le pasaba: “Le dije ‘yo estoy infartado’ y me dijo ‘sí’”.

Ante la urgencia del suceso, detalló acerca de la logística de su traslado. En principio, las intenciones de los paramédicos era llevarlo a Centros de Salud que estaban especializados en problemas coronarios. “El club llamó a tres ambulancias. Dos me llevaban a lugares donde no iba a haber hemodinamia y hubiese sido un gran error ir a esos lugares”, dijo mientras que destacó: “Capítulo aparte la Trinidad de San Isidro, una institución ejemplo de cómo hay que trabajar en rapidez en situaciones de alta crisis”.

David Kavlin | Twitter

David Kavlin y su experiencia near-death

Al igual que muchos famosos que atravesaron por una experiencia similar, David Kavlin contó cómo fue su experiencia cercana a la muerte -en inglés, Near-Death-: “Yo no me acuerdo nada de eso que les estoy contando, es porque me lo fueron relatando. Me despierto en una cama de hospital sin entender absolutamente nada, por más de que yo sabía que iba a la trinidad, pero tenía como imágenes vagas de mi infancia, sentí que estaba en mi dormitorio de los 10 años. Me hacen el primer stent y me cuentan lo que había pasado y que había estado muerto”.

Más allá de agradecer a todo el equipo médico que trabajó para estabilizarlo y a todo el personal que trabaja en dicho nosocomio, el periodista confesó que el día anterior había sido su cumpleaños, pero que tuvo un nuevo renacer: “Cumplí 54 años el 26. Vuelvo a nacer el día 27. Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas”.

Finalmente, concluyó: “La felicidad es una actitud. Nos hicieron creer que la felicidad es una zanahoria que hay que alcanzar. Vivir en felicidad es vivir en actitud de felicidad”. Con lágrimas en los ojos y sumamente movilizado, agradeció: “Estoy vivo por los médicos, por mi familia, por ustedes y porque cuando me subí a la camilla le dije al médico: ‘yo no me voy a morir’. Y acá estoy”.

De esta manera, David Kavlin se mostró entusiasmado por tener una nueva oportunidad de vida, mostrando gratitud a todos aquellos que se preocuparon por él y cómo fue aquel día en el que casi se le va la vida de las manos. Este testimonio pone en manifiesto la importancia de estar atentos a los síntomas que aparecen en el cuerpo y en la necesidad de saberse escuchar para reducir al máximo los riesgos de infarto.

NB